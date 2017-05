Boll und Ovtcharov gewinnen in Düsseldorf erste Einzel

Erfolgreicher WM-Start

+ © Rolf Vennenbernd Timo Boll erreichte locker die zweite Runde. Foto: Rolf Vennenbernd © Rolf Vennenbernd

Für Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov hat die Tischtennis-WM in Düsseldorf jetzt richtig begonnen: Beide gewannen am Mittwoch ihre ersten Einzel. Gleich mehrere deutsche Herren und Damen begleiteten die beiden Stars in die zweite Runde.