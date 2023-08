„Was hast du mit Mick gemacht?“: Schumacher-Fans flippen nach Urlaubs-Post aus

Von: Melanie Gottschalk

Mick Schumacher postet auf seinem Instagram-Kanal ein Bild aus dem Sommerurlaub. Seine Fans sind völlig aus dem Häuschen.

München – Auf den Rennstrecken dieser Welt konnte Mick Schumacher in diesem Jahr bisher nicht für Schlagzeilen sorgen.

Denn der Sohn von Rennfahrer-Legende Michael Schumacher verlor nach der vergangenen Formel-1-Saison sein Cockpit, ist aktuell lediglich als Ersatzfahrer bei Mercedes angestellt.

Mick Schumacher Geboren am: 22. März 1999 (Alter 24 Jahre), Genolier, Schweiz Sportart: Motorsport (Formel 1) Rennstall: Mercedes

Fans von Mick Schumacher ganz aus dem Häuschen

Trotzdem arbeitet er hart und hofft auf ein Comeback in der Königsklasse des Motorsports. Aktuell ist die Rennserie in der Sommerpause, die Stars genießen ihren Urlaub. So auch der 24 Jahre alte Schumacher. Seine schönsten Urlaubseindrücke teilt er mit seinen Fans auf Instagram – und geht dabei mit einem Foto viral.

Auf dem Bild, das er in dem sozialen Medium Instagram veröffentlichte, lehnt Schumacher lässig an der Reling eines Bootes und strahlt entspannt in die Kamera. Seine Haare sind verwuschelt, sein weißes T-Shirt ist in die schwarze Hose gesteckt, obendrüber trägt er ein schwarzes Hemd. Stylische Ringe und eine Kette runden das Outfit ab.

Seine Fans trauen offenbar ihren Augen nicht, das zumindest legen die Kommentare unter dem Bild nahe. Denn so haben sie Schumacher noch nie gesehen. „Wer bist du, und was hast du mit Mick gemacht?“, fragt eine Userin unter dem Post auf Instagram, eine andere schreibt: „Du sahst nie so gut aus, ich kann damit nicht umgehen.“

Fans schwärmen von Mick Schumacher

Tatsächlich zeigt sich der 24-Jährige sonst meist während seines Jobs als Rennfahrer in der Formel 1. „Mick in seiner Model-Ära“, schreibt eine Userin unter das lockere Bild Schumachers. „Meine Kinnlade ist mir in Sekunden heruntergefallen“ und „Mercedes hat in diesem Jahr seinen Glanz erst richtig zur Geltung gebracht“, sind nur wenige weitere Kommentare, die Fans schwärmen reihenweise von dem Sohn der Rennfahrer-Legende Michael Schumacher.

Mick Schumacher sorgt gerade mit einem Urlaubsfoto für Furore. © Montage: Screenshot: Mick Schumacher/instagram/HochZwei/imago

In zwei Wochen ist die Sommerpause dann aber beendet, vom 25. bis 27. August gastiert die Formel 1 in den Niederlanden. Dort wird auch Mick Schumacher wieder am Start sein – wahrscheinlich gut gebräunt, nach den sonnigen Urlaubstagen in St. Tropez. Mick Schumachers Schwester Gina ist keine Rennfahrerin geworden, sondern macht an anderen Stellen auf sich aufmerksam. Gerade gibt sie bei ihrer neuen Karriere Vollgas. (msb)