Nächstes DSV-Debakel: Hirscher zieht mit Tomba gleich

Zwei Tage nach der Slalom-Enttäuschung von Zagreb hat das deutsche Ski-Team beim Riesenslalom von Adelboden das nächste Debakel erlebt.

Adelboden - Alexander Schmid schied am Samstag als einziger DSV-Athlet im Finale in der Schweiz aus. Damit setzt sich die schwierige Phase des Technik-Teams, dem die am Kreuzband verletzten Felix Neureuther und Stefan Luitz fehlen, fort. In Zagreb war ein 27. Platz als bestes Ergebnis rausgesprungen.

Den Sieg auf dem schwierigen Kurs holte sich Marcel Hirscher aus Österreich vor Norwegens Henrik Kristoffersen und Alexis Pinturault als Frankreich. Hirscher ließ mit seinem 51. Weltcup-Erfolg in der ewigen Bestenliste den Italiener Alberto Tomba hinter sich.

dpa