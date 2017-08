Frank Stäbler hat als erster deutscher Ringer WM-Gold in zwei verschiedenen Gewichtsklassen geholt.

Paris - Der Weltmeister von 2015 in der Kategorie bis 66 Kilogramm gewann am Montagabend in Paris den Titel im griechisch-römischen Stil der Kategorie bis 71 Kilogramm. Im Finale siegte Stäbler gegen den Kasachen Demeu Schadrajew souverän mit 8:3. Zuvor hatte er im Halbfinale den Moldauer Daniel Cataraga mit 4:2 bezwungen.

dpa