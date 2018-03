Ringwald verpasst Podest knapp - Carl im Krankenhaus - Falla siegt

Im Freistilsprint von Lahti hat Sandra Ringwald beim Sieg von Maiken Caspersen Falla das Podest knapp verpasst. Victoria Carl musste nach einem Sturz ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Lathi - Skilangläuferin Sandra Ringwald ist um Haaresbreite an ihrem ersten Weltcup-Podest vorbeigestürmt. Im Freistilsprint von Lahti wurde die 27-Jährige aus Schonach am Samstag Vierte und egalisierte beim Sieg der Sotschi-Olympiasiegerin Maiken Caspersen Falla (Norwegen) ihr bestes Karriere-Resultat. Zu Platz drei fehlte Ringwald nur eine Zehntelsekunde.

Nicht nur dank Ringwald, die das beste DSV-Ergebnis in diesem Winter erzielte, meldeten sich die deutschen Skilangläuferinnen nach verkorksten Winterspielen erstaunlich stark zurück. Anne Winkler (Sayda) zog erstmals in ihrer Karriere in ein Weltcup-Halbfinale ein und wurde starke Elfte.



Victoria Carl nach Sturz im Krankenhaus

Eine unglückliche Rolle spielte hingegen Victoria Carl. Die frühere Junioren-Weltmeisterin aus Zella-Mehlis belegte in der Qualifikation überraschend den vierten Platz. Im Viertelfinale war die 22-Jährige dann aber an einem Gerangel beteiligt, stürzte, erreichte das Ziel abgeschlagen als Letzte und wurde wegen Behinderung einer Kontrahentin sogar noch auf den letzten Gesamtplatz der 30 Viertelfinalistinnen zwangsversetzt. Beim Sturz fiel Carl auf den Kopf und wurde mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht.



Beim olympischen (Klassik-)Sprint in Pyeongchang hatte keine deutsche Läuferin das Halbfinale der besten Zwölf erreicht. Bestes Einzelergebnis in Südkorea war ein 16. Platz von Stefanie Böhler über 30 km.



DSV-Männer scheiden in Qualifikation aus

Falla gelang die Revanche für die Niederlage im Olympia-Sprint gegen die Schwedin Stina Nilsson, die in Lahti vor ihrer Landsfrau Hanna Falk Zweite wurde.



Bei den Männern schieden in Lahti die beiden DSV-Starter in der Qualifikation aus, Sebastian Eisenlauer (Sonthofen) wurde 37., Thomas Bing (Dermbach) kam auf Platz 58. Den Sieg sicherte sich wie bei der WM 2017 an gleicher Stelle der Italiener Federico Pellegrino. Norwegens neuer Topstar Johannes Hösflot Kläbo musste sich nach dreimal Gold in Südkorea mit Platz drei zufrieden geben.



Am Sonntag stehen in Lahti Distanzrennen im klassischen Stil über 10 km (Frauen/11.15 Uhr) und 15 km (Männer/12.45) an.



