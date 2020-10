Rodeln: Alle Informationen zum Weltcup 2020/21

Rodeln: Julia Taubitz gewann in der Vorsaison erstmals den Gesamtweltcup.

Der Weltcup 2020/21 im Rodeln soll trotz der Corona-Pandemie ausgetragen werden. Hier gibt es alle Informationen zum Weltcup 2020/21 der Rennrodler.

Berchtesgaden/Königssee - Der Weltcup 2020/21 im Rodeln beginnt im November in Innsbruck (Österreich) und soll mit dem Saisonfinale im März in Peking (China) enden. Highlight der Saison ist die WM am Königssee.

Rodeln: Die Termine im Weltcup 2020/21

Hier geht es zum kompletten Kalender

Anmerkung der Redaktion: Die Wettbewerbe der Rodel-WM am Königssee sind nicht Teil des Weltcup-Kalenders.

Rodel-Weltcup 2020/21: Das Saisonhighlight

Die Rodel-Weltmeisterschaften 2021 sind vom kanadischen Whistler nach Schönau am Königssee verlegt worden. Das teilte der Rodel-Weltverband FIL mit. Als Grund wurde die weltweite Corona-Pandemie genannt. Die WM findet vom 29. bis 31. Januar statt.

Rodel-Weltcup 2020/21: Die Gesamtwertung

In der Vorsaison gewann Julia Taubitz aus Deutschland bei den Damen die Gesamtwertung, bei den Doppelsitzern waren mit Toni Eggert und Sascha Benecken ebenfalls zwei Deutsche vorne, bei den Herren der Russe Roman Repilov. Hier gibt es die Zwischenstände der Gesamtwertungen in der Saison 2020/21.

Rodel-Weltcup 2020/21 im TV und Livestream

Die Wettbewerbe der Rodler im Weltcup 2020/21 sind live und in Zusammenfassungen im Ersten, im ZDF und bei Eurosport zu sehen. Im Livestream werden die Wettbewerbe in der ARD Mediathek, in der ZDF Mediathek und im Eurosport Player (kostenpflichtig) gezeigt.

Der Rodel-Weltcup und Corona

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Rennen in Nordamerika gestrichen und werden in Europa nachgeholt. Zudem kann es im Kalender der Rodler auch während der Saison zu kurzfristigen Änderungen und Absagen kommen. Ob Zuschauer bei den Wettkämpfen zugelassen sind, hängt vom Veranstalter ab.

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

truf