Rodeln: Alle Infos zur Weltcup-Saison 2019/20

Rodeln: Die Doppelsitzer Toni Eggert (vorne) und Sascha Benecken wollen auch in dieser Saison wieder den Gesamtweltcup für sich entscheiden.

Die Weltcup-Saison 2019/20 im Rodeln startet im November und endet im März. Highlights der Saison sind die WM und der spannende Kampf um den Gesamtweltcup.

Innsbruck - Mit den Rennen in Innsbruck/Igls beginnt der Weltcup im Rodeln 2019/20. Das Saisonfinale im Weltcup findet am Königssee in Deutschland statt.

Rodeln: Die Termine im Weltcup 2019/20

Der Weltcup-Kalender macht an insgesamt neun Stationen Halt. Zudem finden im Februar die Weltmeisterschaften in Sotschi statt, deren Ergebnisse aber nicht in die Weltcup-Gesamtwertung einfließen.

Rodeln: Die Punktverteilung im Weltcup 2019/20

Die Punktverteilung erfolgt im Rodeln bei jedem Wettbewerb identisch. Der Sieger eines Rennens erhält 100 Punkte für die Gesamtwertung, der Zweitplatzierte 85. Die restlichen Läufer erhalten nach einem festgelegten Schlüssel weitere Punkte.

Rodeln: Die Favoriten auf den Gesamtweltcup 2019/20

Der Kampf um die Wertungen im Gesamtweltcup ist spannend wie seit Jahren nicht mehr. Vor allem bei den Damen ist aufgrund der Baby-Pausen von Natalie Geisenberger und Dajana Eitberger und des Rücktritts von Tatjana Hüfner Hochspannung angesagt. Bei den Herren gibt es zahlreiche Kandidaten, die um die große Kristallkugel kämpfen. Bei den Doppelsitzern spricht vieles für einen Dreikampf.

Rodeln: Der deutsche Kader für den Weltcup 2019/20

Insgesamt zählt der deutsche Kader im Rodeln zu den stärksten und ausgeglichensten der Welt.

Während die deutschen Herren und die deutschen Doppelsitzer nahezu unverändert in den Weltcup 2019/20 gehen, musste Bundestrainer Norbert Loch bei den Damen zahlreiche Veränderungen vornehmen. Die Hoffnungen ruhen dabei auf Julia Taubitz.

