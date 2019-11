Rodeln: Die deutschen Rodler für den Weltcup 2019/20

Für den Weltcup 2019/20 im Rodeln sind zahlreiche deutsche Rodler nominiert. Vor allen Dingen bei den Damen steht eine Zäsur an.

Berchtesgaden - Mit dem Weltcup in Innsbruck beginnt am 23.11.2019 der Weltcup im Rodeln 2019/20. Das letzte Event wird am 01.03.2020 am Königssee ausgetragen.

Insgesamt umfasst der Weltcup-Kalender im Rodeln für die Saison 2019/20 neun Veranstaltungsorte, an denen Wettbewerbe in den Disziplinen Einsitzer, Doppelsitzer, Sprint und Teamstaffel ausgetragen werden.

Zudem findet zwischen dem 14. und 16.02.20 die Rodel-WM im russischen Sotschi statt. Die Resultate der Weltmeisterschaften werden aber nicht in den Gesamtweltcup einberechnet.

Rodeln: Große Veränderungen bei den Damen im Weltcup 2019/20

Auch im Weltcup 2019/20 erhalten die Rennrodler je 100 Punkte für einen Weltcupsieg, die restliche Punktvergabe ist nach einem vorgefertigten Schlüssel des Internationalen Rennrodelverbandes festgelegt.

Im deutschen Team musste Bundestrainer Norbert Loch vor allen Dingen bei den Damen zahlreiche Veränderungen für die Weltcup-Saison 2019/20 vornehmen. Seriensiegerin Natalie Geisenberger und Olympia-Silbermedaillengewinnerin Dajana Eitberger sind schwanger und setzen eine Saison aus. Zudem hat Tatjana Hüfner, Olympiasiegerin von 2010, ihre Karriere beendet. Dennoch gehen zahlreiche deutsche Athleten als Favoriten im Kampf um den Gesamtweltcup an den Start.

Rodeln: Die deutschen Damen im Überblick

Name Verein Siege (inklusive Sprint) Podestplätze (inklusive Sprint) Berreiter, Anna RC Berchtesgaden - - Rosenthal, Cheyenne BSC Winterberg - - Taubitz, Julia WSC Erzgebirge Oberwiesenthal 2 9 Tiebel, Jessica RRC Altenberg - 1 Loch, Norbert Bundestrainer

+ Rodeln: Natalie Geisenberger (links) und Dajana Eitberger machen Baby-Pause. © picture alliance / Michael Kappeler/dpa

Bei den Herren hat Bundestrainer Norbert Loch insgesamt fünf Athleten nominiert. Vorerst nicht dabei ist Chris Eißler (ESV Lok Zwickau), Neunter des letztjährigen Gesamt-Weltcups, der sich in der Vorbereitung auf den Weltcup den Mittelfuß gebrochen hat.

Rodeln: Die deutschen Herren im Überblick

Name Verein Siege (inklusive Sprint) Podestplätze (inklusive Sprint) Bley, Sebastian RT Suhl - - Bollmann, Moritz RRV Sonneberg/Schalkau - - Langenhahn, Max BRC 05 Friedrichroda - - Loch, Felix RC Berchtesgaden 39 29 Ludwig, Johannes BRC Oberhof 2 16 Loch, Norbert Bundestrainer

+ Rodeln: Felix Loch führt das deutsche Herren-Team im Rennrodeln an. © picture alliance/Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Die Doppelsitzer der Herren gehen unverändert in die neue Saison im Rennrodeln. Drei Teams hat Bundestrainer Norbert Loch nominiert.

Rodeln: Die deutschen Doppelsitzer im Überblick

Name Verein Siege (inklusive Sprint) Podestplätze (inklusive Sprint) Eggert, Toni / Benecken, Sascha BRC Ilsenburg/RT Suhl 39 39 Geueke, Robin / Gamm, David BSC Winterberg - 10 Wendl, Tobias / Arlt, Tobias RC Berchtesgaden/WSV Königssee 42 36

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks



truf