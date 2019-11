Im Weltcup im Rodeln 2019/20 stehen insgesamt neun Weltcups auf dem Programm. Dabei werden zahlreiche Punkte verteilt.

Innsbruck - Mit dem Weltcup im österreichischen Innsbruck beginnt der Weltcup im Rodeln für die Saison 2019/20. Das Saisonfinale steigt am Königssee.

Die Rennrodler beginnen ihre Saison am 23.1.2019, das letzte Rennen steigt am 01.03.2020. Insgesamt sind im Weltcup-Kalender neun Standorte vorgesehen. Zudem findet zwischen dem 14. und 16. Februar 2020 die Rodel-WM in Sotschi (Russland) statt, die allerdings nicht in die Gesamtwertung des Weltcups einfließt.

Rodeln: Die Disziplinen im Weltcup

Im Rodeln werden im Weltcup 2019/20 Wettbewerbe in den Disziplinen Einsitzer, Doppelsitzer, Sprint und Teamstaffel ausgetragen.

Die deutschen Rodler und das internationale Starterfeld kämpfen dabei um zahlreiche Punkte, die nach folgendem Schlüssel verteilt werden.

Rodeln: Die Punktverteilung im Weltcup 2019/20

Platzierung Punkte 1 100 2 85 3 70 4 60 5 55 6 50 7 46 8 42 9 39 10 36 11 34 12 32 13 30 14 28 15 26 16 25 17 24 18 23 19 22 20 21 21 20 22 19 23 18 24 17 25 16 26 15 27 14 28 13 29 12 30 11 31 10 32 9 33 8 34 7 35 6 36 5 37 4 38 3 39 2 40+ je 1

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks



truf