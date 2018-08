Absturz in der Weltrangliste: Neben Sabine Lisicki rutschten schon andere Tennisstars ab

Pleite bei US-Open-Quali

+ © Mario Houben/dpa Gequälter Gesichtsausdruck: Sabine Lisicki ist mittlerweile auf Platz 221 der Weltrangliste abgerutscht. © Mario Houben/dpa

Mit ihrer Pleite in der Qualifikation bei den US Open gegen die Weltranglisten-766. Olga Goworzowa ist Sabine Lisicki an einem neuen Tiefpunkt angelangt. Doch sie ist nicht der einzige Tennisstar der mit Rückschlägen zu kämpfen hatte. Eine Übersicht.