SC Witzenhausen nach 3:1-Triumph fast am Ziel

Witzenhausen – Ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt gelang den Hessenliga-Squashern des SC Witzenhausen mit dem 3:1-Heimsieg über Tabellennachbar Skwosch-Frösche Marburg.

Den Grundstein für den Mannschaftserfolg legte der an Position drei spielende Frederik Schröter mit seinem ebenso knappen wie hart umkämpften 3:2-Sieg gegen Frank Paul. Nach souverän gewonnenem ersten Satz (11:5) leistete sich Schröter im zweiten Durchgang zu viele einfache Fehler und musste sich seinem immer stärker werdenden Kontrahenten mit 8:11 geschlagen geben. Im ausgeglichenen dritten Satz lief Schröter zunächst lange einem Rückstand hinterher. Beim Stand von 7:7 übernahm der Witzenhäuser die Initiative, machte drei Punkte in Folge und sah schon wie der sichere Sieger aus. Dann aber drehte Paul noch einmal auf und glich zum 10:10 aus.

Im entscheidenden Tiebreak bewies Schröter die besseren Nerven und setzte sich mit 12:10 durch. Wer nun glaubte, die Marburger Nummer drei würde sich geschlagen geben, sah sich getäuscht. Nachdem Paul die ersten vier Punkte gemacht hatte, ließ er sich die Butter diesmal nicht vom Brot nehmen und rettete sich mit dem 11:8-Satzerfolg in den entscheidenden fünften Durchgang.

Hier sah es dann lange so aus, als würden die Skwosch Frösche tatsächlich den Punkt verbuchen können. Nach 4:7 und 5:8 biss sich Frederik Schröter aber noch einmal ins Spiel zurück, machte sechs Punkte in Folge und ließ seine Teamkollegen doch noch jubeln.

Deutlich unspektakulärer (und auch weniger spannend) verliefen dann die übrigen drei Begegnungen. Nachdem Witzenhausens Nummer vier Hendrik Brodersen seinem Kontrahenten Peter Berghöfer beim 9:11, 5:11 und 7:11 überraschend klar in drei Sätzen unterlegen gewesen war (woran auch eine langwierige Muskelzerrung Mitschuld gehabt haben dürfte), brachte Jonas Wilhelm sein Team mit dem 11:5, 12:10, 9:11 und 11:5-Viersatzerfolg gegen Stefan Dierkes auf die Siegerstraße zurück.

Dabei ließ der an Nummer zwei spielende SCW-Kapitän nach souverän gewonnenem ersten Satz die Zügel in den folgenden beiden Durchgängen etwas schleifen und machte seinen 20 Jahre älteren Gegner dadurch stark. Im vierten Satz besann sich Wilhelm aber wieder seiner Stärken und verwies seinen Kontrahenten mit 11:5 in die Schranken. Den Sack zu schnürte SCW-Spitzenspieler Jens Hübscher-Haselböck, der beim 11:6, 11:7 und 11:4 gegen Marburgs etatmäßige Nummer zwei Markus Mißbach nichts anbrennen ließ. Mit nunmehr 14 Punkten auf dem Konto haben sich die Witzenhäuser ein Polster von vier Zählern auf den ersten Abstiegsplatz verschafft. per