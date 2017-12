Schalke jubelt über Platz zwei

Schnellcheck-Konferenz: 3:2-Heimsieg gegen Augsburg – keine Münchner Sternstunde gegen Köln

+ Schalker Freude: Franco Di Santo (von links), Daniel Caligiuri, Guido Burgstaller und Amine Harit bejubeln das zwischenzeitliche 1:0 gegen Augsburg. Foto: dpa

Der 16. Spieltag in der Fußball-Bundesliga, zweiter Teil - an einem Abend, an dem es über Deutschland Hunderte Sternschnuppen regnen sollte. Da sollen ja bekanntlich Wünsche wahr werden. Unsere Schnellcheck-Konferenz: