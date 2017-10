Schnellcheck: 3:1 - Jetzt fahren wir zur WM

Kassel. Seit vier Jahren hat Nordirland kein Pflichtspiel mehr im eigenen Land verloren - als die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kam, war diese Serie vorbei. Das DFB-Team siegte auf der Insel 3:1 (2:0). Unser Schnellcheck:

Fahren wir jetzt zur WM in Russland?

Ja! Wir fahren! Also zumindest unsere Nationalspieler. Durch den Sieg in Nordirland gibt es nun auch keine klitzekleine Möglichkeit mehr, wie das DFB-Team Platz eins in Gruppe C noch verlieren könnte. Aserbaidschan wird so am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) definitiv nicht zum Nervenspiel.

Wie schlugen sich die Bayern nach unruhigen Tagen rund um ihren Trainer?

Fünf von elf Spielern in der Startformation waren Münchner. Und einer setzt ein ganz frühes Ausrufezeichen: Sebastian Rudy. Der Mittelfeldspieler - eigentlich für sein ruhiges und besonnenes Spiel bekannt - haut richtig einen raus.

Seine Direktabnahme in Minute zwei schlägt im rechten Winkel ein. Traumtor. Aber auch die Innenverteidigung um Jerome Boateng und Mats Hummels machte ihren Job, Thomas Müller durfte die Mannschaft wieder als Kapitän aufs Feld führen. Und Joshua Kimmich verdiente sich den Namen Flankengott. Jogi Löw ist eben nicht Carlo Ancelotti.

Waren auch noch andere auf dem Platz?

Klar, fünf Münchner allein hätten die nordirische Festung wohl nicht zum Einsturz gebracht. Sandro Wagner kommt immerhin aus der Jugend der Bayern und durfte in Abwesenheit von Timo Werner und Mario Gomez im Sturm starten. Der Hoffenheimer macht noch vor der Pause das 2:0 (21.) - ebenfalls sehenswert. Müller spielt Wagner am Strafraum an, der dreht sich, schließt ab - Tor. Klasse. Einmal muss dann auch DFB-Torwart Marc-André ter Stegen eingreifen, der aus kurzer Distanz gegen Corry Evans klärt (40.). Mehr kam nicht drauf.

In der zweiten Halbzeit verflacht das Spiel dann zusehends. Nordirland kann nicht mehr zeigen, Deutschland muss nicht mehr zeigen. Die Folge: Auf dem Feld wird nicht mehr viel gezeigt.

Einen Hingucker liefern die Deutschen dann aber doch noch, einen auch die Nordiren. Joshua Kimmich erzielt zunächst nach einer Plattenhardt-Flanke per Volleyabnahme das 3:0 (86.). Mit der letzten Aktion des Spiels macht Josh Magennis dann noch den Ehrentreffer. Und das Stadion? Es feiert, als wäre Nordirland Weltmeister.

Wie war die TV-Übertragung bei RTL?

Kommentator Marco Hagemann zeigte eine gewohnt solide Leistung. Aber: Das Aufregendste an der Übertragung waren dann doch die Gesänge der nordirischen Fans. Vor dem Anpfiff sang das ganze Stadion „Sweet Caroline“ von Neil Diamond. Während der Partie sang es dann nach der Melodie des deutschen Klassikers „Alle Kinder lernen lesen“ - auch bekannt als „Glory, glory, hallelujah“. Wer braucht denn da schon einen Kommentator?

Gibt es noch etwas für die Statistiker unter uns?

Einen haben wir noch. Und das ist eigentlich unglaublich. Noch nie hat eine deutsche Mannschaft ein Auswärtsspiel in der WM-Qualifikation verloren. Noch nie! 46 gab es bislang. Da hatten die Nordiren mit ihren vier Jahren ohne Heimniederlage ja auch keine Chance.