Schnellcheck: Kein Durchkommen für Dortmund in Lissabon

Tragische Figur: Pierre-Emerick Aubameyang (links) vergab die größte Chance in der ersten Halbzeit und verschoss einen Elfmeter in der zweiten. Foto: dpa

Kassel. Achtelfinale in der Fußball-Champions-League - Borussia Dortmund bei Benfica Lissabon. In Portugal gab es für einige BVB-Fans zunächst keinen Einlass, für die Spieler kein Durchkommen und eine 0:1-Niederlage. Der Schnellcheck:

Vorab: Trainer Thomas Tuchel hatte von seinen Profis mehr Interesse an Kultur gefordert. Wie viel Spielkultur hatte der Abend?

Spielerisch war das über weite Teile nicht schlecht, was der BVB zeigte. Ein Unentschieden wäre sicher verdient gewesen. Wenn nicht mehr. Vor dem Tor waren die Dortmunder dann aber im Kopf wohl noch bei einer der Sehenswürdigkeiten Lissabons.

Wie war die Partie im Estádio da Luz, im Stadion des Lichts, in Lissabon?

Temporeich. Nach zehn Minuten hat der BVB das Spiel im Griff. Nach Ousmane Dembélés Traumpass (10.) muss Pierre-Emerick Aubameyang eigentlich nur noch einschieben - Torhüter Ederson liegt bereits geschlagen am Boden. Stattdessen hebt der Gabuner den Ball über das Tor. Dembélé selbst (23.) und erneut Aubameyang (38.) verpassen die Führung für Schwarz-Gelb.

Die Strafe folgt nach der Pause: Ecke Pizzi (48.), Kopfball Luisao - und Konstantinos Mitroglou stochert den Ball zum 1:0 für Lissabon ins Netz. Zehn Minuten später zeigt Schiedsrichter Nicola Rizzoli nach Handspiel von Ljubomir Fejsa auf den Elfmeterpunk (57.). Aubameyang versucht es mit einem Schuss in die Mitte - Torwart Ederson bleibt stehen und pariert.

Gab es einen Aufreger gegen den Tabellenführer und Rekordmeister aus Portugal?

Aufregend sah auf jeden Fall die Aufstellung des BVB aus, die Sky vorab präsentierte. Das hatte ein bisschen was von einem Tannenbaum. Man würde es wohl ein 3-3-2-1-1 nennen, was auf dem Feld dann aber ein Wechsel aus einem 3-5-2 und 5-3-2 war. Ein Hingucker.

Gab es einen Verlierer des Abends?

Leider. Pierre-Emerick Aubameyang. Eine verpasste Großchance in der ersten Hälfte, ein verschossener Elfmeter in der zweiten - es war nicht der Abend des Gabuners. Nach knapp 62 Minuten erlöste ihn Tuchel. Für ihn kam André Schürrle.

Wie war die Stimmung in der ausverkauften Arena?

Wahrscheinlich besser als am kommenden Samstag in Dortmund. Da bleibt die Südtribüne ja bekanntlich leer. Auch in Lissabon hatten die BVB-Fans Schwierigkeiten, ins Stadion zu kommen. Die Kartenlesegeräte funktionierten nicht richtig. So standen laut Sky-Kommentator Wolff-Christoph Fuss einige hundert Dortmunder bis weit in die erste Halbzeit vor dem Stadion - und seien zunehmend ungehalten geworden. Später sprach er von einem unverhältnismäßigen Einsatz der Polizei. Ruhe kehrt nicht ein.

Wer gewann das Duell der deutschen Torhüter?

Das gab es in Frankreich: Kevin Trapp mit Paris gegen Marc-André ter Stegen und den FC Barcelona. Neben Trapp war bei den Parisern mit Julian Draxler noch ein dritter Deutscher beteiligt. Und der traf zum 2:0. Weil zudem Angel di Maria zweimal und Edinson Cavani einmal erfolgreich waren, siegte Paris 4:0. Das hatte man so nicht erwartet.

Von Maximilian Bülau und Clemens Herwig