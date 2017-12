Schnellcheck-Konferenz zum Pokal-Achtelfinale: Weihnachtsjubel in Paderborn

Kassel. Pokal kurz vor Weihnachten. Das riecht nach Überraschung. Vielleicht ja auch nach Stimmung und Spektakel. Der erste Teil des Achtelfinales brachte zumindest eine kleine.

Die Fußballer von Drittligist Paderborn stehen im Viertelfinale. Das und einiges mehr in der Schnellcheck-Konferenz, erster Teil.

Boten die Bundesligisten wieder Spektakel?

Zwei Erstliga-Duelle standen auf dem Programm. Den Auftakt machten Mainz und Stuttgart. Für das erste Spektakel nahmen beide 40 Minuten Anlauf. Dann aber sorgte der VfB für einen glänzenden Moment. Akolo spielte mit Genter Doppelpass. Per Hacke. Genter veredelte das Kabinettstückchen mit dem Tor zum 0:1. Auswärtssieg? Nein, Doppelschlag. Mainz drehte das Ding in neun Minuten. Berggreen (62.) und Diallo (71.) trafen gegen die Gäste, die sich ärgern mussten, dass sie die Chance zum 2:0 liegen ließen. Serdar machte mit dem 3:1 in der Nachspielzeit den Deckel drauf.

Schalke gegen Köln: So lautete das zweite Bundesligaduell am späteren Abend. In Gelsenkirchen passierte in den ersten 45 Minuten nur eins: nämlich gar nichts. Da ist schon erwähnenswert, dass Kölns Pawel Olkowski nach 39 Minuten raus musste. Trainer Stefan Ruthenbeck war mit dem Rechtsverteidiger wohl nicht zufrieden. Sky-Kommentator Kai Dittman analysierte: „105 Prozent der Schalker Angriffe kamen über seine Seite.“ Wir sagen: Viele Angriffe waren das aber nicht.

Das änderte sich dann im zweiten Durchgang. Da hatte Schalke einige Angriffe. Und nach einer Ecke war es schließlich der kleine Max Meyer, der zur Führung einköpfte (63.). War aber auch nicht so schwierig, weil der Ball flach an den ersten Pfosten kam, Meyer köpfte ihn hoch in Richtung zweiten. Das reichte in einem dann doch sehr einseitigen Spiel fürs Weiterkommen.

Was machten die Video-Schiedsrichter kurz vor Weihnachten?

Na was wohl. Winterpause. Kommen im Pokal ja nicht zum Einsatz. Wir geben ja zu, dass wir den Videobeweis jetzt nicht so sehr mögen. In der 26. Minute der Partie in Mainz hätten die Hausherren dann aber doch gern gehabt, dass da noch mal einer nachguckt. Und erst den Viereck-Bildschirm zeigt. Und dann auf den Punkt. Da sprang der Ball nach einem Angriff der Gastgeber erst an die Hand des Stuttgarters Beck. Dann an die Hand des Stuttgarters Baumgartl. Das roch gleich doppelt nach Handelfmeter.

Schiri Stielers Pfeife blieb aber stumm. Da durften sich die Stuttgarter schon etwas beschenkt fühlen. War aber längst nicht alles. In der 53. schießt Baumgartl aus kurzer Distanz Quaison an den Arm. Und Stieler? Gibt Elfmeter. Die Sache mit dem fehlenden Videobeweis fiel dann nicht so ins Gewicht: Aogo verschoss.

Wie erging es dem einzigen verbliebenen Drittligisten?

Der heißt Paderborn, überrascht schon in der Liga und weil es so schön ist im Pokal gleich weiter. Das 1:0 gegen Ingolstadt war der dritte Sieg gegen einen Zweitligisten. Ben Zolinski ließ 15 000 Zuschauer in der Benteler-Arena mit dem Siegtor in der 56. Minute aufspringen. Und das war durchaus verdient. Weihnachtsjubel in Ostwestfalen, wo jetzt auf einen Bundesligisten gehofft wird.

Gab es noch eine Überraschung?

Fast. Bis in die Verlängerung kämpfte sich Zweitligist Nürnberg gegen Wolfsburg. Dann setzte sich der Favorit aber doch noch durch. Nach einer Flanke von Daniel Didavi wird am Fünfmeterraum gestochert, Felix Uduokhai macht das am besten, und der Ball geht irgendwie über die Linie (96.). Didavi macht dann in der 118. Minute selbst alles klar. 2:0. Doch keine Überraschung.

Wie waren die Pokal-Übertragung im TV?

Konferenz im Pokal, die lebt natürlich von Spannung und Spektakel. Beides ließ zu Beginn auf sich warten. Nach 30 Minuten in Mainz verabschiedete sich Martin Groß leicht sarkastisch Richtung Paderborn: „Ich habe das Gefühl, dass sich die Ereignisse hier nicht überschlagen.“ Holger Pfandt fand: „Dann überschlagen wir erst mal eine Ecke.“ Aber keine Sorge: Ein paar Tore durften sie am Ende dann doch noch kommentieren.

Von Frank Ziemke und Maximilian Bülau