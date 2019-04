Schützenpräsidentin Frank im Interview: „Gute Gespräche am Küchentisch“

Erstmals in der Geschichte des Hessischen Schützenverbandes steht eine Frau an der Spitze: Die Baunatalerin Tanja Frank wurde beim Landesschützentag zur Präsidentin gewählt. „Ich bin keine Künstlerin, die lange Reden schwingt“, sagt die 48-Jährige. Wir haben mit ihrüber ihre neue Aufgabe gesprochen.

Frau Frank, jetzt sind Sie knapp eine Woche Präsidentin in einem der größten hessischen Sportverbände. Wie hat sich Ihr Leben seitdem verändert?

Aktuell noch gar nicht. Ich bin am Montag ganz normal wieder an die Arbeit gegangen. Allerdings hat mich sehr beeindruckt, wie viele Menschen mir aus ganz Deutschland gratuliert haben.

Inwieweit setzt sich mit Ihrer Wahl ein bundesweiter Trend fort?

Ob eine Frau oder ein Mann an der Spitze steht, ist gar nicht das Thema. Vielen fehlt für solch ein Amt einfach die Zeit und vor allem der Mut. Tatsächlich steht man im wahrsten Sinne des Wortes in der Schusslinie.

Sie stehen für einen Neuanfang. Wie wollen Sie den Kontakt zur Basis verbessern?

Ich werde viel kommunizieren. Schon vor meiner Wahl hatte ich alle 27 Bezirksschützenmeister angerufen. Die Gespräche haben von 20 Minuten bis mehr als eine Stunde gedauert, und alle fanden diesen Weg total klasse. Danach hatte ich ein gutes Gefühl.

Auch Ihre beiden Wunsch-Vizepräsidenten wurden gewählt. Inwiefern gehört Durchsetzungsvermögen zu ihren wichtigen Charaktereigenschaften?

Ich brauche in diesem Amt Menschen an meiner Seite, mit denen es charakterlich passt. Ich komme aus dem Bereich Kommunikationselektronik, und da geht es um Perfektionismus und Digitalisierung. Ich bin keine Künstlerin, die lange Reden schwingt.

Welche Rolle wird bei Ihrer Arbeit Ihre eigene sportliche Laufbahn spielen?

Eine Voraussetzung für diese Funktionärstätigkeit war für mich, dass ich den Sport aus mehreren Seiten kenne – als Schützin genauso wie als C-Trainerin. Ich weiß auch, wie ein Kampfrichter tickt.

Viele Sportler in dieser Region kennen Sie auch als Referentin im Sommerbiathlon.

Mein sportlicher Ehrgeiz ist nach wie so groß, dass ich selbst am Start bin. Es ist zwar nicht gern gesehen, selbst aktiv zu sein. Mir ist es aber wichtig, so kann ich mich ja auch gut in die Sportler hineinversetzen.

Wie wichtig ist ein Umbau des Landesleistungszentrums in Frankfurt?

Ich war etwas geschockt, dass es beim Landesschützentag nicht einmal zur Abstimmung kam. Wir sind von der Ausstattung hinten dran, wir brauchen die Elektronik.

Werden Sie sich nach alternativen Finanzierungswegen umsehen oder in einem Jahr einen neuen Vorstoß für eine Umlage unternehmen?

Ich möchte mich erst einmal mit meinen Vorstandskollegen zusammensetzen. Sicher ist aber, dass wir an diesem Thema dran bleiben.

Sie sind mit einem Schützen verheiratet. Gibt es in diesen Tagen überhaupt noch andere Themen bei Ihnen?

Nein, zurzeit nicht. Das ist aber auch in Ordnung, mein Mann Oliver hat den Blick aus der Trainer-, ich aus der Verbandsseite. Daraus ergeben sich am Küchentisch gute und konstruktive Gespräche.