Formel 1: Verstappen auch in Spa unaufhaltsam und schnappt sich Schumacher-Rekord

Von: Lena Hempler

Die Formel 1 startete am Sonntag (30.07) in Spa. Verstappen lässt alle anderen hinter, feiert einen erneuten Sieg und einen neuen Rekord. Das Rennen hier zum Nachlesen.

Update vom 30. Juli, 17:15 Uhr: Max Verstappen hat sich mit seinem 10. Rennsieg in der Saison 2023 übrigens einen Rekord von Michael Schumacher geschnappt. Die zwei sind die einzigen Fahrer, die es bisher geschafft haben, nach zwölf Rennen schon zehn Siege in einer Saison einzufahren. Schumacher stellte diesen Rekord in der Saison 2004 auf.

1. Verstappen 2. Perez 3. Leclerc 4. Hamilton 5. Alonso 6. Russell 7. Norris 8. Ocon 9. Stroll 10. Tsunoda 11. Gasly 12. Bottas 13. Zhou 14. Albon 15. Magnussen 16. Ricciardo 17. Sargeant 18. Hülkenberg DNF Sainz DNF Piastri

Formel 1 in Spa: Verstappen baut Vorsprung in der WM weiter aus

Update vom 30. Juli, 16:50 Uhr: 125 Punkte Vorsprung hat Verstappen mittlerweile auf Perez in der Weltmeisterschaft. Und auch von Perez kann seinen Abstand zu Fernando Alonso weiter ausbauen. In der Konstrukteurs-WM sind die Zahlen sogar noch krasser: Red Bull (503P) hat mehr als doppelt so viele Punkte wie Mercedes (247P)!

Runde 44/44 GANZ BELGIEN IST ORANGE! Alle jubeln für Max Verstappen, der Niederländer gewinnt den Großen Preis von Belgien mit einem Vorsprung von über 22 Sekunden auf Perez. Der Mexikaner kommt als zweiter durchs Ziel und Charles Leclerc macht das Podium in Spa komplett! Hamilton hat Verstappen zum Schluss noch die schnellste Rennrunde geklaut!

Runde 42/44: Hamilton riskiert es: fährt in die Box, schnappt sich frische gelbe und will die schnellste Rennrunde fahren. Das hat Verstappen bestimmt gesehen... Albon ist jetzt auch noch an Magnussen vorbei und Hülkenberg musste eine Position an Ricciardo abgeben.

Runde 41/44: Im gleichen Auto hat Verstappen übrigens mehr als 18 Sekunden Vorsprung auf Perez. Albon versucht noch die letzten Runden zu nutzen und fährt im Feld weiter nach vorne - jetzt an Hülkenberg vorbei. Verstappen hatte dem Deutschen übrigens auch vor einiger Zeit die schnellste Rennrunde weggeschnappt.

Alex Albon und Esteban Ocon mit spannendem Zweikampf! © IMAGO/HOCH ZWEI

Großer Preis von Belgien: Esteban Ocon sorgt für das schönste Überholmanöver

Runde 39/44: Esteban Ocon mit dem schönsten Überholmanöver des Tages! Schiebt sich in der Kurve noch an Yuki Tsunoda vorbei, der in dem Moment gar nicht damit gerechnet hat.

Runde 38/44: Nico Hülkenberg hat mittlerweile etwas ältere, softe Reifen. Das passt Daniel Ricciardo hinter ihm ziemlich gut, der Australier ist dem Deutschen dicht auf den Fersen und hängt sich dran, um in einer guten Position zu überholen

Runde 34/44: Verstappen und sein Ingenieur liefern sich einen kleinen Banter am Funk: Der Ingenieur bittet Verstappen doch seinen Kopf etwas mehr zu benutzen, die Reifen sind nicht so gut wie erhofft. Verstappen kontert daraufhin, dass sie ja auch noch pushen und einen erneuten Pitstop - für ein wenig Training nutzen könnten. Aber keine Sorge, alles natürlich nur Spaß zwischen den beiden. Allerdings ist es etwas unwahrscheinlich, dass Verstappen bei einer Strecke wie Spa seine Position für die schnellste Rennrunde riskiert.

Runde 32/44: Die schnellste Rennrunde hat sich übrigens Nico Hülkenberg vor einigen Runden geschnappt! Bringt ihm auf P15 leider momentan nichts. Den Extrapunkt bekommen die Fahrer nur, wenn sie ohnehin in den Punkten sind. Albon und Gasly liefern sich momentan einen richtigen spannenden Kampf um P11, fahren teilweise in den Kurven nebeneinander - so schön zu sehen.

Runde 30/44: Die meisten Fahrer haben jetzt von den Mediums wieder auf die soften Reifen gewechselt. Auch Verstappen ganz vorne. Hamilton kommt noch nicht an Leclerc dran, der Monegasse braucht die Punkte auch ganz dringend, um in der Fahrer-WM endlich mal etwas aufzusteigen. Mittlerweile scheint über der Strecke auch wieder die Sonne.

Max Verstappen führt seit Runde 17 beim Großen Preis von Belgien. © IMAGO/Steven Tee/ LAT Images

Formel 1 in Spa: Verstappen baut Vorsprung weiter aus

Runde 27/44: Verstappen konnte seinen Vorsprung auf Perez mittlerweile schon auf über acht Sekunden ausbauen, dabei haben die zwei das gleiche Auto. Unfassbar, was der da aus seinem Red Bull rausholt. Hülkenberg hält sich souverän im Mittelfeld, liefert sich dort aber auch das ein oder andere Überholmanöver!

Runde 24/44: In der Boxengasse hat es eben zwar noch etwas geregnet, aber auf anderen Teilen der Strecke ist es trocken. Gasly war jetzt auch, nach 23 Runden mal in der Box und hat sich neue Reifen geholt! Und für Sainz ist das Rennen jetzt offiziell vorbei - der Spanier kommt in die Box und muss sein Auto abstellen.

Runde 22/44: Die Hälfte des Rennens ist um und Verstappen hätte sein Auto gerade beinah in der Eau Rouge verloren! Da scheint es also etwas rutschig zu sein. Auf Intermediates möchte jedoch trotzdem noch niemand wechseln! Die meisten Fahrer haben sich neue weiche Reifen geholt, da sie damit den besseren Grip haben.

Runde 19/44: Die Zuschauer holen Regenschirme raus! Auf der Strecke machen sich die Tropfen langsam bemerkbar, laut Ferrari-Funk soll der Regen für ungefähr 10 Minuten dauern. Gasly fährt übrigens seit 20 Runden auf seinen soften Reifen! So langsam fangen auch manche Autos auf der Strecke an zu rutschen.

Runde 17/44: Die Wolken über der Strecke ist mittlerweile ziemlich groß und ziemlich dunkel. Das scheint Verstappen aber erstmal nicht zu stören, spielend leicht zieht er an seinem Teamkollegen Perez vorbei und baut auch direkt seinen Vorsprung auf über eine Sekunde aus - Wahnsinn!

Das Mittelfeld ist eng zusammen hier in Spa. © IMAGO/Sam Bloxham/LAT Images

Großer Preis von Belgien: Spannende Zweikämpfe auf der Strecke

Runde 15/44: Die Fahrer liefern uns heute einige spannende Zweikämpfe. Gerade Stroll VS. Russell. Der Kanadier kann den Fight gerade aber noch für sich gewinnen, kommt zwar etwas weit raus, aber Russell schafft es nicht vorbei. Verstappen ist mittlerweile schon im DRS-Fenster von Perez, hat seinem Teamkollegen im Mittelsektor unfassbar viel weggefahren.

Runde 13/44: Auch die Fahrer vorne scheinen so langsam in die Box zu fahren. Nur Perez, Verstappen, Leclerc und Gasly waren mit ihrem soften Reifen noch nicht in der Box! Lange können die jedoch nicht mehr halten...

Runde 11/44: Obwohl die soften Reifen von Verstappen gar nicht mehr so gut sind, fährt der Niederländer trotzdem knapp dreizehntel schneller als sein Teamkollege Perez auf P1. Lange kann es nicht mehr dauern, bis er sich den ersten Platz schnappt.

Runde 9/44: Verstappen kommt super easy an Leclerc vorbei und fährt mittlerweile auf P2. Die schnellste Rennrunde konnte sich jedoch Kevin Magnussen auf frischen Mediums schnappen. Über den Funk von George Russell haben wir übrigens mitbekommen, dass es vermutlich in 20 Minuten regnen könnte.

Runde 8/44: Sainz kommt zwar in die Box - stellt seinen Ferrari jedoch nicht ab, sondern bekommt nur neue Reifen! Hülkenberg liegt mittlerweile auf P11, allerdings weil die anderen in die Box gefahren sind.

Sergio Perez führt das Feld an, Max Verstappen ist ihm auf den Fersen. © IMAGO/Zak Mauger / LAT Images

Formel 1 in Spa: Verstappen direkt auf Jagd nach P1

Runde 7/44: Die meisten Fahrer kommen jetzt sogar schon in die Box und schnappen sich neue Reifen. Ferrari lässt Sainz mit seinem kaputten Seitenkasten weiter das Feld spalten und holt den Spanier noch immer nicht in die Box. Ein super Rennen ist es hingehen für Alex Albon im Williams, der konnte schon auf P7 vorfahren.

Runde 5/44: Sainz hat ein ziemliches Loch in seinem Seitenkasten. Ob er damit wirklich fertig fahren kann? Vermutlich nicht! Der hält jedenfalls gerade den gesamten Grid ab Position sieben auf - was natürlich gut für die ersten sechs in Bezug auf den Boxenstopp ist!

Runde 3/44: Verstappen ist mittlerweile schon super nah an Lewis Hamilton und Leclerc dran. Perez auf P1 konnte sich sogar schon etwas vom Grid absetzen. Nico Hülkenberg hat auch schon einige Plätze gut gemacht und fährt mittlerweile auf P17.

Runde 2/44: Piastri steht mittlerweile zwischen Sektor 2 & 3 am Fahrbahnrand und sorgt damit für die erste gelbe Flagge der Session! Nach seinem Vorfall beim Start will der McLaren nicht mehr weiterfahren. Der Australier muss das Auto abstellen, das Rennen ist für den Rookie damit leider vorbei - nach einem richtig guten Sprint gestern, waren die Erwartungen an ihn hoch.

Runde 1/44: LIGHT‘S OUT AND AWAY WE GO! CHARLES LECLERC KOMMT ZWAR AM START DIREKT GUT WEG, HAT ABER GEGEN DEN RED BULL VON PEREZ KEINE CHANCE! MAX VERSTAPPEN KAM NICHT GANZ SO GUT WEG, HAT ABER DURCH WINDSCHATTEN EINIGE PLÄTZE KURZ DANACH GUT GEMACHT UND FÄHRT SCHON AUF P4. PIASTRI HATTE EINEN KOLLISION MIT SAINZ UND FÄHRT MITTLERWEILE GANZ HINTEN UND GANZ LANGSAM UNTERWEGS! DAS WAR‘S FÜR DEN AUSTRALIER:

Charles Leclerc kann den Start erstmal für sich entscheiden. © IMAGO/Andy Hone/LAT Images

Großer Preis von Belgien: Kommt der Regen noch vor dem Start?

Update vom 30. Juli, 14:59 Uhr: Das Rennen beginnt gleich, noch ist es trocken! Gute Bedingungen für einen sauberen Rennstart.

Update vom 30. Juli, 14:45 Uhr: Noch 15 Minuten bis zum Rennstart. Fans und die Experten von Sky stellen sich die berechtigte Frage, wann Max Verstappen wohl vorne sein wird? Und ob einsetzender Regen vielleicht daran etwas ändern kann? Der Große Preis von Belgien kann heute für die ein oder andere Überraschung sorgen!

Update vom 30. Juli, 14:32 Uhr: Laut Experte soll es während des Rennens den ein oder anderen Schauer geben. In Spa ist so eine Vorhersage jedoch nicht immer sehr genau. Es besteht also auch die Möglichkeit, dass es schon vorm Start wieder anfängt zu regnen, über der Strecke zieht es sich jedenfalls schon deutlich zu!

Erstmeldung vom 30. Juli, 14:19 Uhr: Wie Sky gerade durchgab, wird Nico Hülkenberg aus der Boxengasse starten. Der Deutsche qualifizierte sich sowieso nur auf P20. Haas hat daraufhin entschieden, noch ein paar Motorenteile auszuwechseln, als Letzter gibt‘s in dem Falle keine richtige Startplatzstrafe, Hülkenberg muss allerdings aus der Pitlane starten.

Pole-Sitter Charles Leclerc bei der Fahrerparade in Spa. © IMAGO/Beata Zawrzel/ZUMA Wire

Formel 1 in Spa: Strafen für Max Verstappen und Kevin Magnussen

Spa – Das Wetter sorgte am gesamten Wochenende beim Großen Preis von Belgien für Chaos, Unfälle und Rote Flaggen. Allerdings ist das der Grund, wieso Max Verstappen für das Rennen am Sonntag eine Startplatzstrafe bekommen hat. Schon zu Beginn des Wochenendes war klar, dass er eine Startplatzstrafe erhält. Der Niederländer hat ein neues Getriebe bekommen – vier sind pro Saison erlaubt, jetzt hat er sein fünftes erhalten. Dadurch fällt er auch fünf Plätze nach hinten und startet von P6. Auch Kevin Magnussen wurde einige Plätze zurückversetzt, allerdings weil er einen anderen Fahrer beim Qualifying behindert hatte.

Obwohl Verstappen sich deutlich vom Rest des Grids am Freitag absetzen konnte, gehört ihm die Pole diesmal also nicht. Dafür startet Charles Leclerc zum zweiten Mal in der Saison 2023 von P1. Allerdings ist fraglich, wie lange ein Ferrari einen Red Bull wirklich hinter sich halten kann. Verstappen hat in den letzten Rennen bereits bewiesen, dass er den anderen davon fliegt. Allein in Ungarn war er dem Zweiten mehr als 30 Sekunden voraus!

Die Gischt sorgt für eine schlechte Sicht beim Sprintrennen in Spa. © IMAGO/Steven Tee/LAT Images

Großer Preis von Belgien: Chaotischer Sprint im Regen am Samstag

Das Sprintrennen am Samstag (29.07) fiel dem Regen zum Opfer. Eigentlich war der Start für 16.30 Uhr geplant, durch das verzögerte Sprint-Shootout und den starken Regen am Nachmittag, verschob sich der Start jedoch um mehr als eine Stunde nach hinten! Nachdem die ersten vier Runden nur hinterm Safety-Car absolviert werden durften, konnten die Fahrer danach jedoch richtig racen und das taten sie auch. Sogar in der Boxengasse ging es wild zu und es kam zu einigen Beinahe-Zusammenstößen!

Lewis Hamilton vs. Sergio Perez, bei denen der Mexikaner leider den Kürzeren zog und sich ein Loch in den Seitenkasten einfuhr und daraufhin sein Rennen beenden musste. Auch Verstappen und Piastri lieferten sich ein ordentliches Rennen um P1. Der Australier konnte sogar einige Runden aufgrund eines guten Boxenstopps führen, bevor Verstappen ihm dann doch die erste Position wieder wegschnappte und im Endeffekt mit einem Vorsprung von über sechs Sekunden gewann. Der richtige Grand Prix von Belgien startet dann am Sonntag (hoffentlich) um 15 Uhr – das Wetter soll wohl besser sein als beim Sprint! (lhe)