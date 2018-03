Schwere Verletzung: Saison-Aus für NBA-Basketballer Theis

Der deutsche Basketballer Daniel Theis von den Boston Celtics hat sich eine schwere Verletzung zugezogen und wird wohl den Rest der Saison ausfallen.

Boston - Basketball-Nationalspieler Daniel Theis wird seinem Team Boston Celtics in der nordamerikanischen Profiliga NBA wegen eines Meniskus-Risses voraussichtlich bis zum Ende der Saison fehlen. Wie der Club am Montag mitteilte, hatte der 25-Jährige sich die Verletzung im linken Knie am Sonntagabend (Ortszeit) im Spiel bei den Indiana Pacers zugezogen.

Die Celtics verloren die Partie 97:99. Der Ausfall von Theis bedeutet einen herben Rückschlag für das Team. Der Ex-Profi von Brose Bamberg war nach seinem Wechsel in die USA im Sommer 2017 zu einem wichtigen Spieler der Celtics geworden.

dpa