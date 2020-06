Sebastian Vettel: Formel-1-Weggefährte teilt gegen Ferrari aus - und spricht über Wechsel zu Mercedes

Sebastian Vettel und die Formel 1: Sieht man den Deutschen nach seinem Ferrari-Aus noch in der Königsklasse? Jetzt äußerte sich Helmut Marko vom Red-Bull-Team.

Sebastian Vettel* wird Ferrari nach der Saison 2020 verlassen.

nach der Saison 2020 verlassen. Wie geht es für den viermaligen Formel-1-Weltmeister weiter?

weiter? Es gibt etliche Spekulationen rund um den Deutschen und die Formel 1* - jetzt äußerte sich Mercedes-Teamchef Toto Wolff.

Update vom 4. Juni, 21.00 Uhr: Formel-1*-Pilot Sebastian Vettel* verkündete vor mehr als drei Wochen die Trennung von seinem Konstrukteur Ferrari zum Ende der Saison*. Seitdem wird über den weiteren Karriereweg des vierfachen Weltmeistersspekuliert. Ein jahrelanger Weggefährte Vettels redete nun offen über Vettel und seine Zukunft.

Sebastian Vettel: Red-Bull-Motorchef stichelt gegen Ferrari - Das sagt er zu einem Mercedes-Wechsel

Nun äußerte sich Helmut Marko, Motorsport-Chef bei Red Bull, gegenüber RTL über seinen ehemaligen Schützling Vettel, der von 2009 bis 2014 für Red-Bull-Racing an den Start ging. Marko drückte sich dabei nicht besonders angenehm über die internen Abläufe innerhalb des italienischen Rennstalls aus. Über Vettel meint Helmut Marko, „Sebastian wird sich nichts sagen lassen“ und bezieht dies auf „große Rivalität“ innerhalb des Teams.

Marko teilte weiter gegen Ferrari aus und meinte, „dass Sebastian seinen Vertrag nicht verlängert hat, hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass er das technische Potenzial nicht gesehen hat, das ihm zu einem weiteren Titel verhilft.“ Er selbst würde sich persönlich freuen, Sebastian Vettel* bei Mercedes zu sehen. „Das wäre für den Motorsport ganz toll. Vettel gegen Hamilton im Mercedes, was gibt es Besseres? Vor zwei Jahren hätten die immer Platz 1 und 2 gemacht. Ich hoffe, dass wir jetzt so nah dran sind, so etwas zu verhindern.“

Doch was geschieht, sollte kein Cockpit für Vettel beim deutschen Konstrukteur frei sein? „Wenn er den Mercedes-Sitz nicht bekommt, ist ein Jahr Pause sinnvoll. Ein Jahr beobachten, was passiert“, meint Marko. Der Red-Bull-Motorsport-Chef verweist auf das neue Reglement samt der Budgetgrenze ab dem Jahr 2022, weshalb er bei einer Neuaufstellung die Chance für Vettel sieht, „bei einem Siegerteam einzusteigen.“

Sebastian Vettel: Spekulationen über Vettel-Zukunft nach Ferrari-Aus

Erstmeldung vom 4. Juni 2020:

Heppenheim - Am 12. Mai platzte die Bombe: Sebastian Vettel und Ferrari verkündeten*, dass man künftig getrennte Wege gehen werde. Es folgte ein Hammer nach dem nächsten in der Formel 1*: Vettels Cockpit, das nach dem Ende der Saison 2020 dann frei sein wird, übernimmt Carlos Sainz. Dessen Platz bei McLaren* nimmt dann Daniel Ricciardo ein, der Renault wiederum nach zwei Jahren verlassen wird.

Seit diesem Tag im Mai wird heftig über die Zukunft von Sebastian Vettel* spekuliert. Natürlich haben sich inzwischen etliche Experten zum Thema geäußert, nach wie vor ist aber nicht klar, wie es für den viermaligen Weltmeister der Formel 1 weitergehen wird.

Sebastian Vettel: Nach Ferrari-Aus in der Formel 1 - landet er bei Mercedes?

Viele Fans wünschen sich natürlich, dass Sebastian Vettel zu Mercedes wechselt. Ein deutscher Fahrer in einem deutschen Auto - schon bei Michael Schumacher waren die Anhänger entzückt. Zusammen mit Lewis Hamilton, dem amtierenden Champion, hätten die Silberpfeile dann ein Mega-Duo hinter dem Steuer.

Teamchef Toto Wolff kennt diese Gedankenspiele natürlich. In den vergangenen Wochen wurde er etliche Male damit konfrontiert, jetzt äußerte sich der Österreicher erneut. „Sebastian ist natürlich eine tolle Persönlichkeit, mit vier Weltmeistertiteln ein wirklich herausragender Rennfahrer seiner Generation“, sagte Wolff bei einer Video-Pressekonferenz.

Formel 1: Sebastian Vettel bei Mercedes? Teamchef Toto Wolff mit Ansage

Zählt Wolff hier schon Gründe für eine mögliche Verpflichtung auf? Direkt danach schränkt er ein: Vettel sei „ein Außenseiterkandidat für ein Cockpit bei Mercedes, weil wir in allererster Linie auf unseren Mercedes-Kader schauen“. Die Verträge von Hamilton und dem zweiten Fahrer*, Valtteri Bottas, laufen zum Saisonende aus. Ob man mit diesem Duo schon bald verlängert?

Wolff betonte: „Zum Timing will ich mir nicht unbedingt selbst ein enges Korsett schaffen.“ Man wolle Hamilton und Bottas erstmal fahren lassen und auch abwarten, wie sich George Russell entwickelt. Der 22-Jährige aus dem Mercedes-Nachwuchs ist aktuell im zweiten Jahr an Williams ausgeliehen - das Team befindet sich derzeit in einer Krise und wird möglicherweise verkauft.

Viele Fragen also, die noch ungeklärt sind. Vettel ist bei Mercedes durchaus eine Option - aber ist sie wahrscheinlich? Mit einem Statement nährt Wolff die Hoffnungen der Fans weiter: „Vom Talent und der Persönlichkeit her ist er jemand, zu dem ich keinesfalls sofort nein sagen würde.“

Am 5. Juli startet die Saison*, im Laufe des Sommers* wolle man bei Mercedes dann eine Entscheidung treffen.

