Sebastian Vettel verkündet sein Karriereende: Ex-Weltmeister hört auf

Von: Florian Schimak

Eilmeldung von IPPEN MEDIA. (Symbolbild) © IPPEN MEDIA

Sebastian Vettel wird nach der aktuellen Saison seine Karriere in der Formel 1 beenden. Das teilte der vierfache Weltmeister auf Instagram mit.

München - Überraschung in der Formel 1! Sebastian Vettel beendet nach dieser Saison seine Karriere.

Das teilte der 35-Jährige auf Instagram mit.

„Ich werde meine Zeit in der Formel 1 am Ende des Jahres beenden“, beginnt Vettel seinen emotionalen Post auf Instagram. Als Grund für sein Karriereende nannte er den hohen Zeitaufwand, den die F1-Karriere mit sich bringt. „Meine Leidenschaft für die Formel 1 geht einher mit einem hohen Zeitaufwand. Zeit, die ich gerne mit meiner Familie verbringen möchte“, so der vierfache Weltmeister: „Die Energie, die es braucht, um mit dem Auto als auch mit dem Team eins zu werden, erfordert Konzentration und Anstrengung. Mich der Formel 1 so zu widmen, wie ich es in der Vergangenheit getan habe, wie ich es für richtig halte und ein guter Vater und Ehemann zu sein, passen für mich nicht mehr zusammen. Weg von Rennsiegen und um Meisterschaften zu kämpfen, hin zu meinen Kindern. Ich möchte sie aufwachsen sehen, ihnen meine Werte weitergeben.“

