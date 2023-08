Liebes-Bild aus dem Urlaub: Mick Schumacher überrascht mit Schönheit an seiner Seite

Von: Korbinian Kothny

Hat Mick Schumacher eine neue Dame an seiner Seite? Der Mercedes-Ersatzfahrer zeigt sich im St-Tropez-Urlaub mit einer unbekannten Schönheit.

München – Sommerpause in der Formel 1 heißt Urlaubszeit. Nach dem GP von Belgien Ende Juli verabschiedete sich die Königsklasse des Motorsports in eine rund einmonatige Ruhephase. Erst am 27. August steht in den Niederlanden das nächste Rennen an. Auch wenn Mick Schumacher in dieser Saison in keinem Formel-1-Cockpit sitzt, gehört er als Mercedes-Ersatzfahrer weiter zum Rennzirkus der Großen.

Mick Schumacher Geboren: 22. März 1999 (Alter 24 Jahre), Genolier, Schweiz Sportart: Motorsport (Formel 1) Rennstall: Mercedes

Schumacher mach Urlaub in St. Tropez – und das nicht alleine

So nutzt der 24-Jährige die Sommerpause ebenfalls zum Kraft tanken, um sich in der verbleibenden Saison vielleicht doch noch für ein Startcockpit in der Formel 1 zu empfehlen. Und dabei hat Schumacher ganz besondere Unterstützung an der Seite.

Derzeit befindet sich der Rennfahrer im Urlaub in St. Tropez und ist dabei nicht alleine. Schumacher postete am Sonntag auf Instagram ein Foto von sich und einer bis dahin unbekannten Schönheit, während sich die beiden offensichtlich auf einer Yacht befinden.

Mick Schumacher zeigt sich im Urlaub frisch verliebt. © IMAGO / Beautiful Sports / Instagram @mickschumacher

Schumacher zeigt sich mit Dänen-Model verliebt auf Instagram

Doch wer ist die Dame an der Seite von Formel-1-Legene Michael Schumacher? Wie die Bild berichtet, handelt es sich bei der Blondine um Laila Hasanovic – einem Model aus Dänemark. Das Boulevardblatt will außerdem aus dem Umfeld des Rennfahrers erfahren haben, dass die beiden ein Paar sind.

Passend dazu postete Schumacher schon am Sonntagmorgen eine Story, auf der er die Hand einer bis dahin unbekannten Frau hielt. Dabei handelte es sich wohl um Hasanovic, die zurzeit auch fleißig Storys aus St. Tropez ins Netz stellt.

Schumacher überzeugt Fans mit neuem Look

Damit scheint auch klar, dass Schumacher und Jusine Huysman kein Paar mehr sind. Die Tochter von Rennfahrer Harald Huysman tauchte bislang immer wieder mit dem Mercedes-Ersatzfahrer am Rande von Formel-1-Rennstrecken auf. Im Gegensatz zu seiner jetzigen Beziehung hielt Schumacher diese Liaison jahrelang geheim.

Ganz anders mit Hasanovic. Zwar bestätigen die beiden ihre Liebe noch nicht offiziell, aber das gemeinsame Foto spricht Bände. Die Dänin selbst kommentierte den Schumacher-Post mit einem verträumten Herz-Emoji. Ob das Model auch etwas mit dem neuen Look des Rennfahrers zu tun hat, der bei den Fans außerordentlich gut ankommt? (kk)