Sensation bei Olympia: Italiener Jacobs ist neuer schnellster Mann der Welt

Olympische Spiele

Der Italiener Lamont Marcell Jacobs hat bei den Olympischen Spielen in Japan Gold über 100 Meter gewonnen. Er stellte gleichzeitig einen neuen Europarekord auf.

Tokio – Ein Italiener ist der neue schnellste Mann der Welt. Lamont Marcell Jacobs hat bei den Olympischen Spielen in Japan Gold über 100 Meter gewonnen. Er setzte sich am Sonntag, 1. August 2021, in 9,80 Sekunden vor dem US-Amerikaner Fred Kerley und Andre de Grasse aus Kanada durch.

Nachfolger von Usain Bolt: Jacobs stellt neuen Europarekord auf

Jacobs stellte damit einen neuen Europarekord auf. Der 26-Jährige ist der erste Europäer, der eine Gold-Medaille über 100 Meter gewinnt seit dem Sieg des britischen Sprinters Linford Christie bei den Olympischen Spielen in Barcelona im Jahr 1992.

+ Bei den Olympischen Spielen in Tokio gewann der Italiener Lamont Marcell Jacobs Gold über 100 Meter. © Michael Kappeler/picture alliance/dpa

Jacobs wurde Nachfolger des Jamaikaners Usain Bolt, der zuvor dreimal nacheinander jeweils Gold über die 100 und 200 Meter gewonnen hatte.

