Tennis-Queen Serena Williams bringt offenbar Tochter zur Welt

Der Nachwuchs von Serena Williams ist offenbar da! US-Medien berichten, dass die ehemalige Weltranglistenerste eine Tochter zur Welt gebracht hat.

West Palm Beach - Die amerikanische Tennis-Queen Serena Williams hat am Freitag in einem Krankenhaus in Florida eine Tochter zur Welt gebracht. Das vermeldeten US-Medien. "Ich bin total aufgeregt, es ist toll", sagte ihre Schwester Venus Williams, bevor sie am Freitag bei den US Open ihr Drittrundenmatch bestritt.

Bereits am Mittwoch war die 35-jährige Serena Williams im St. Mary's Medical Center aufgenommen worden, in dem eine ganze Etage für die bestverdienende Sportlerin der Welt reserviert worden sei. Das hatte der Fernsehsender CBS vermeldet. Williams' Pressesprecher standen für eine Stellungnahme nicht zur Verfügung.

Williams will im Januar zurückkehren

Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Williams plant, bereits im Januar auf den Tennisplatz zurückzukehren, um ihren Titel bei den Australian Open zu verteidigen. Bei ihrem siebten Triumph in Melbourne in diesem Jahr war sie bereits schwanger.

Vom Geschlecht des Kindes hatten sich die Mutter und ihr Verlobter Alexis Ohanian bei der Geburt überraschen lassen.

sid