Siebenkämpferin Carolin Schäfer aus Bad Wildungen sichert sich EM-Ticket

Jetzt ist es sicher: Die Bad Wildungerin Carolin Schäfer freut sich nach ihrem 800-Meter-Lauf über den Gesamtsieg beim Mehrkampf-Meeting in Ratingen. Mit 6549 Punkten zählt Schäfer zu den Medaillen-Anwärterinnen bei der EM in Berlin.

Ratingen. Carolin Schäfer gelingt Qualifikation für Leichtathletik-Europameisterschaft in Berlin im August. Beim Mehrkampf-Meeting in Ratingen war die Bad Wildungerin in bestechender Form.

Carolin Schäfer fiel ihrem Trainer Jürgen Sammert in die Arme. Kurz zuvor hatte sie am Sonntag beim Mehrkampf-Meeting in Ratingen den Speer auf 53,69 Meter geworfen und damit fast drei Meter weiter als jemals zuvor in ihrem Leben. Als die Weite auf der Anzeigetafel erschien, hallte ihr lauter Freudenschrei durchs Stadion. Denn spätestens da war klar: Die Bad Wildungerin im Trikot der LG Eintracht Frankfurt wird den Siebenkampf von Ratingen gewinnen und als Medaillenkandidatin zu den Europameisterschaften nach Berlin (6. bis 12. August) reisen.

Nach den abschließenden 800 Metern kam die Vize-Weltmeisterin auf 6549 Punkte, gleichbedeutend mit Rang zwei in Europa. Nur Olympiasiegerin Nafissatou Thiam (Belgien) war mit 6806 Punkten in diesem Jahr besser. „Die Leistung ist in jedem Fall ein Fingerzeig Richtung EM in Berlin, zumal ich die Leistung aus dem vollen Training heraus erzielt habe“, zog Carolin Schäfer umringt von Journalisten zufrieden Bilanz.

Die 26-Jährige zeigte an den beiden Tagen sechs solide Leistungen und mit dem Speer eine Weltklasse-Leistung für Siebenkämpferinnen. „Das Training mit Thomas Röhler hat gefruchtet. Ich habe schon beim Einwerfen gemerkt, dass es heute richtig weit gehen wird“, freute sich Carolin Schäfer nach ihrem 53,69-Meter-Coup. Die Steigerung von fast drei Metern ist eine kleine Welt für Weltklasse-Siebenkämpferinnen. Mit dem Speerwurf-Olympiasieger vom LC Jena hatte Carolin Schäfer in der Vorbereitung einige Trainingseinheiten absolviert. Anscheinend konnte der Thüringer die passenden Tipps geben.

Nach ihrem zweiten Sieg in Ratingen nach 2017 wartet auf die Vize-Weltmeisterin und Jürgen Sammert in den knapp sieben Wochen bis zur EM noch jede Menge Arbeit. „Der Hochsprung und das Kugelstoßen haben nicht gut funktioniert“, sagte der Trainer der 26-Jährigen. Nach den drei ungültigen Versuchen von Götzis ging am Samstag ein Raunen durchs Ratinger Publikum, als die Kugel nach einem verunglückten Versuch schon nach knapp zwölf Metern auf dem Rasen aufschlug. Zwar steigerte sich Carolin Schäfer noch auf 13,53 Meter, doch zur Bestleistung fehlte ihr mehr als ein Meter. „Sie kann eigentlich deutlich weiter stoßen“, so Jürgen Sammert. Auch beim Hochsprung wollte die Latte bei 1,81 Metern nicht liegenbleiben. So gingen nur 1,78 Meter in die Wertung ein.

Trotz dieser kleinen Schwächen war Carolin Schäfer in Ratingen die dominierende Siebenkämpferin. Als zweitplatzierte folgte die Österreicherin Ivona Dadic, die mit 6413 Punkten ihren eigenen Landesrekord nur um vier Zähler verpasste. Dahinter sicherten sich Mareike Arndt (TSV Bayer 04 Leverkusen) mit 6169 Punkten und Louisa Grauvogel (LG Saar 70) mit 6162 Punkten die beiden weiteren EM-Startplätze im DLV-Team.

Arthur Abele ist bei den Männern das Stehaufmännchen des deutschen Zehnkampfes. Mit seinen dritten Sieg beim Mehrkampf-Meeting in Ratingen nach 2007 und 2016 schaffte der 31 Jahre alte Ulmer mit 8481 Punkten nach langer Verletzungspause die EM-Qualifikation.