Silbergewinner und Deutscher Meister Hager fit für Eishockey-WM-Spiel gegen Norwegen

Silbergewinner Patrick Hager ist fit für das zweite Vorrundenspiel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Dänemark.

Herning - Wie der Deutsche Eishockey-Bund mitteilte, wird der Stürmer vom deutschen Meister EHC Red Bull München an diesem Sonntag (16.15 Uhr/bei uns im Live-Ticker) gegen Norwegen in der Aufstellung stehen. Der 29-Jährige hatte am Samstag wegen einer nicht näher definierten Oberkörperblessur mit dem Training ausgesetzt.

Hager war bester Scorer bei Olympia

Hager war bester deutscher Punktesammler, als das deutsche Nationalteam bei den Winterspielen von Pyeongchang sensationell das Finale erreichte. Der Angreifer ist einer von nur zehn Olympia-Zweiten im stark verjüngten WM-Aufgebot. Die Auswahl von Bundestrainer Marco Sturm steht in Herning gegen Norwegen unter Druck, nachdem sie die erste WM-Partie mit 2:3 nach Penaltyschießen gegen Gastgeber Dänemark verlor.

dpa