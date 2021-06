Ski Alpin: Die Punktverteilung im Weltcup 2021/22

Wie viele Punkte erhält der Sieger?

Im alpinen Ski-Weltcup 2021/22 stehen insgesamt 74 Einzelwettbewerbe auf dem Programm. Dabei verteilt der Internationale Skiverband FIS zahlreiche Punkte.

Oberhofen am Thunersee - Der Weltcup 2021/22 im Ski alpin wird mit verschiedenen Wettbewerben an unterschiedlichen Standorten ausgetragen.

Der Rennkalender der Herren umfasst im Weltcup 2021/22 insgesamt 38 Veranstaltungen an 18 Austragungsorten. Der Ski-Alpin-Rennkalender der Damen besteht aus 38 Veranstaltungen an 20 Austragungsorten. In allen vier Disziplinen werden je neun Rennen ausgetragen.

Die Disziplinen im Ski-Alpin-Weltcup 2020/21

Gefahren wird im Ski alpin in unterschiedlichen Disziplinen. Rennen werden in den Bereichen Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom und Parallel-Events ausgetragen. Die Punktverteilung im Ski-Alpin-Weltcup ist bei allen Disziplinen identisch. Veranstalter des Weltcups ist der Internationale Skiverband FIS.

Highlight der Saison sind die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking. Die olympischen Rennen sind nicht Teil des Weltcup-Kalenders, die Ergebnisse fließen nicht in die Gesamtwertung ein.

Ski Alpin: Die Punktverteilung im Überblick

Platzierung Weltcuppunkte 1. 100 2. 80 3. 60 4. 50 5. 45 6. 40 7. 36 8. 32 9. 29 10. 26 11. 24 12. 22 13. 20 14. 18 15. 16 16. 15 17. 14 18. 13 19. 12 20. 11 21. 10 22. 9 23. 8 24. 7 25. 6 26. 5 27. 4 28. 3 29. 2 30. 1

