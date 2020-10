Ski alpin: Auftakt mit Fragezeichen und ohne die Topfavoritin

Mit dem Riesenslalom in Sölden beginnt am Samstag der Weltcup 2020/21 im Ski alpin. chiemgau24.de ist ab 9:30 Uhr im Liveticker mit dabei.

Sölden - Mit vielen Fragezeichen und ohne den Superstar Mikaela Shiffrin beginnt am Samstag der Weltcup 2020/21 im Ski alpin. chiemgau24.de ist zum ersten Durchgang, der um 10:00 Uhr beginnt, ab 09:30 Uhr im Liveticker mit dabei, der zweite Durchgang startet um 13:00 Uhr. Am Sonntag starten die Herren ebenfalls mit einem Riesenslalom in Sölden in die neue Saison.

Lange wurde an einem Konzept für den Weltcup 2020/21 im Ski alpin gearbeitet, jetzt kann die neue Saison beginnen. Der Riesenslalom der Damen in Sölden bildet den Auftakt in eine Wintersport-Saison, wie sie so noch nie stattfand.

Ski alpin: Viele Fragezeichen vor dem Auftakt in Sölden

Die Corona-Pandemie hat auch im Ski alpin Spuren hinterlassen. Der Rennkalender der Damen wurde stark überarbeitet, auch die Herren tragen weniger Rennen als ursprünglich geplant aus. Zuschauer sind zum Saisonstart im österreichischen Sölden nicht zugelassen, auch die zweite Station im Weltcup 2020/21 im Ski alpin wird ohne Publikum ausgetragen.

Ob die Saison, wie sie der Internationale Skiverband FIS geplant hat, auch wirklich bis zum Saisonfinale in der Lenzerheide (Schweiz) ausgetragen werden kann, ist noch völlig offen.

Ski alpin: Wer ersetzt Viktoria Rebensburg?

Auch sportlich stehen hinter der neuen Saison viele Fragezeichen. Im deutschen Team ist nach dem überraschenden Rücktritt von Viktoria Rebensburg die Rolle der Leaderin vakant. Rebensburg, die über ein Jahrzehnt zu den erfolgreichsten Skifahrerinnen der Welt zählte, reißt eine große Lücke im deutschen Skiverband.

Sie fuhr in der vergangenen Saison als einzige DSV-Athletin aufs Podest, entsprechend unklar ist die Leistungsstärke der deutschen Damen. Für den Weltcup in Sölden hat Damen-Bundestrainer Jürgen Graller mit Lena Dürr, Andrea Filser, Jessica Hilzinger und Lisa Loipetssperger vier Starterinnen nominiert.

Während Dürr für den Saisonauftakt in Sölden gesetzt war, sicherten sich Filser, Hilzinger und Loipetssperger ihren Startplatz über die interne Qualifikation.

Die Hoffnungen des DSV ruhen aber zunächst auf Lena Dürr. „Ich bin fit und gesund durch die gesamte Vorbereitung gekommen und fühle mich bereit für den Saisonstart. Trotz der Corona-bedingten Einschränkungen im Frühjahr konnten wir richtig gut trainieren“, sagte die 29-Jährige, die im Vorjahr den 18. Platz auf dem Rettenbachferner in Sölden belegte.

Ski alpin: Saisonauftakt in Sölden ohne Mikaela Shiffrin

Aus internationaler Sicht stehen zum Saisonstart in Sölden zahlreiche Namen im Fokus. Im Vorjahr siegte die junge Neuseeländerin Alice Robinson völlig überraschend vor der Amerikanerin Mikaela Shiffrin und Tessa Worley aus Frankreich.

Während Shiffrin wegen einer Rückenverletzung den Auftakt in Sölden verpassen wird, sind neben Robinson und Worley zahlreiche Anwärterinnen auf den Sieg im ersten Riesenslalom des Jahres am Start.

Gesamt- und Riesenslalomweltcupsiegerin Federica Brignone, ihre italienische Landsfrau Marta Bassino, die Slowakin Petra Vlhova, die Schweizerinnen um Michelle Gisin oder die Österreicherinnen um Lokalmatadorin Franziska Gritsch: An Favoritinnen für das erste Weltcup-Podest der neuen Saison mangelt es nicht. Auch die Norwegerinnen Mina Fürst Holtmann und Maria Therese Tviberg muss man auf dem Zettel haben.

Den deutschen Damen bleibt nur die Außenseiterrolle. chiemgau24.de ist ab 09:30 Uhr im Liveticker mit dabei.

truf

