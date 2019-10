Ski Alpin: Die Punktverteilung im Weltcup 2019/2020

Im alpinen Ski-Weltcup 2019/20 stehen insgesamt 85 Einzelwettbewerbe auf dem Programm. Dabei verteilt der Internationale Skiverband FIS zahlreiche Punkte.

Oberhofen am Thunersee - Auftakt in die neue Saison im Ski alpin: Mit dem Riesenslalom in Sölden (Österreich) beginnt am 26.10.2019 der Ski-Alpin-Weltcup 2019/20.

Dabei stehen im Weltcup-Kalender der Damen 41 Einzelwettbewerbe an 21 Austragungsorten auf dem Programm, der Rennkalender der Herren sieht 44 Wettbewerbe an 22 Orten vor.

Für das internationale Starterfeld, die Favoriten auf den Gesamtweltcup und auch die deutschen Skifahrer geht es in den jeweiligen Rennen um jede Menge Punkte. Nach dem Saisonfinale in Cortina d'Ampezzo werden anhand der vorangegangenen Ergebnisse die Sieger im Ski-Alpin-Gesamtweltcup ermittelt.

Die Punktverteilung im Ski alpin ist in den ausgetragenen Disziplinen Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom, Parallel-Event und Alpine Kombination identisch.

Wie viele Punkte bekommt ein Sieger des Rennens?

Wer sich den Sieg bei einem Weltcuprennen sichert, wird auch in der Saison 2019/2020 mit 100 Punkten für die Gesamtwertung belohnt. Der Zweitplatzierte eines Rennens erhält 80 Punkte, der Dritte deren 60.

Gemäß des Reglements des Internationalen Skiverbandes FIS mit Sitz in Oberhofen am Thunersee (Schweiz) erhalten die ersten 30 Fahrer Punkte. Ausnahme bildet das Saisonfinale in Cortina d'Ampezzo. Dort sind nur die besten 25 der jeweiligen Disziplinwertung startberechtigt.

Ski Alpin: Die Punktverteilung im Überblick

Platzierung Weltcuppunkte 1. 100 2. 80 3. 60 4. 50 5. 45 6. 40 7. 36 8. 32 9. 29 10. 26 11. 24 12. 22 13. 20 14. 18 15. 16 16. 15 17. 14 18. 13 19. 12 20. 11 21. 10 22. 9 23. 8 24. 7 25. 6 26. 5 27. 4 28. 3 29. 2 30. 1

