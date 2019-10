Ski-Alpin-Weltcup 2019/2020: Alle Termine der Herren

Der Ski-Alpin-Weltcup der Herren beginnt am 27.10.2019 in Sölden. Das Saisonfinale steigt ab dem 18.03.2020 in Cortina d'Ampezzo. Alle Termine im Überblick.

Sölden - Mit dem Riesenslalom am 27.10.2019 auf dem Rettenbachgletscher in Sölden (Österreich) beginnt der Ski-Alpin-Weltcup 2019/20 der Herren. Das Saisonfinale findet zwischen dem 18. und 22.03.2020 in Cortina d'Ampezzo (Italien) statt.

Der Rennkalender der Herren umfasst insgesamt 44 Veranstaltungen an 22 Austragungsorten. Zehn Abfahrten, acht Super-G-Rennen, neun Riesenslaloms, zwölf Slaloms, drei Alpine Kombinationen und zwei Parallel-Events werden ausgetragen. Der Ski-Alpin-Rennkalender der Damen besteht aus 41 Veranstaltungen an 21 Austragungsorten.

Die Disziplinen im Ski-Alpin-Weltcup 2019/20

Gefahren wird im Ski alpin in unterschiedlichen Disziplinen. Rennen werden in den Bereichen Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom, Alpine Kombination und Parallel-Events ausgetragen. Die Punktverteilung im Ski-Alpin-Weltcup ist bei allen Disziplinen identisch.

Zudem findet am 10.03.2020 in Stockholm (Schweden) ein City-Event statt, das aber nicht in die Weltcup-Gesamtwertung einfließt. Auch das Team-Event am 20.03.2020 in Cortina d'Ampezzo (Italien) wird nicht in die Gesamtwertung einberechnet.

Die deutschen Athleten für die Ski-Alpin-Saison 2019/20

Der Kader des Deutschen Skiverbandes (DSV) für den Bereich Ski alpin der Saison 2019/2020 umfasst in der Leistungsgruppe la bei den Herren 13 Athleten.

In der Vorsaison sicherte sich der im Sommer zurückgetretene Marcel Hirscher (Österreich) den Sieg im Gesamtweltcup. Zweiter wurde Alexis Pinturault (Frankreich) vor Henrik Kristoffersen (Norwegen), beide gehen als Favoriten in die neue Saison. Bester Deutscher wurde Josef Ferstl, der den 23. Platz belegte.

Ski-Alpin-Weltcup 2019/20: Alle Termine der Herren im Überblick

Nummer Datum Ort Disziplin Sieger Zweiter Dritter 1. 27.10.2019 Sölden (Österreich) Riesenslalom 2. 24.11.2019 Levi (Finnland) Slalom 3. 30.11.2019 Lake Louise (Kanada) Abfahrt 4. 01.12.2019 Lake Louise (Kanada) Super-G 5. 06.12.2019 Beaver Creek (USA) Super-G 6. 07.12.2019 Beaver Creek (USA) Abfahrt 7. 08.12.2019 Beaver Creek (USA) Riesenslalom 8. 14.12.2019 Val d'Isère (Frankreich) Riesenslalom 9. 15.12.2019 Val d'Isère (Frankreich) Slalom 10. 20.12.2019 Gröden (Italien) Super-G 11. 21.12.2019 Gröden (Italien) Abfahrt 12. 22.12.2019 Alta Badia (Italien) Riesenslalom 13. 23.12.2019 Alta Badia (Italien) Parallel-Riesenslalom 14. 28.12.2019 Bormio (Italien) Abfahrt 15. 29.12.2019 Bormio (Italien) Alpine Kombination 16. 05.01.2020 Zagreb (Kroatien) Slalom 17. 08.01.2020 Madonna di Campiglio (Italien) Slalom 18. 11.01.2020 Adelboden (Schweiz) Riesenslalom 19. 12.01.2020 Adelboden (Schweiz) Slalom 20. 17.01.2020 Wengen (Schweiz) Alpine Kombination 21. 18.01.2020 Wengen (Schweiz) Abfahrt 22. 19.01.2020 Wengen (Schweiz) Slalom 23. 24.01.2020 Kitzbühel (Österreich) Super-G 24. 25.01.2020 Kitzbühel (Österreich) Abfahrt 25. 26.01.2020 Kitzbühel (Österreich) Slalom 26. 28.01.2020 Schladming (Österreich) Slalom 27. 01.02.2020 Garmisch-Partenkirchen (Deutschland) Abfahrt 28. 02.02.2020 Garmisch-Partenkirchen (Deutschland) Super-G 29. 08.02.2020 Chamonix (Frankreich) Slalom 30. 09.02.2020 Chamonix (Frankreich) Parallel-Riesenslalom 31. 15.02.2020 Yanqing (China) Abfahrt 32. 16.02.2020 Yanqing (China) Super-G 33. 22.02.2020 Yuzawa Naeba (Japan) Riesenslalom 34. 23.02.2020 Yuzawa Naeba (Japan) Slalom 35. 29.02.2020 Hinterstoder (Österreich) Super-G 36. 01.03.2020 Hinterstoder (Österreich) Alpine Kombination 37. 07.03.2020 Kvitfjell (Norwegen) Abfahrt 38. 08.03.2020 Kvitfjell (Norwegen) Super-G 39. 14.03.2020 Kranjska Gora (Slowenien) Riesenslalom 40. 15.03.2020 Kranjska Gora (Slowenien) Slalom 41. 18.03.2020 Cortina d'Ampezzo (Italien) Abfahrt 42. 19.03.2020 Cortina d'Ampezzo (Italien) Super-G 43. 21.03.2020 Cortina d'Ampezzo (Italien) Riesenslalom 44. 22.03.2020 Cortina d'Ampezzo (Italien) Slalom

* Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen

