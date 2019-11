Ski alpin im Liveticker: Ackermann patzt, Vlhova ärgert Shiffrin

Der Weltcup 2019/20 im Ski alpin wird mit dem Slalom in Levi fortgesetzt. Dabei hofft das deutsche Team auf bessere Ergebnisse als beim Auftakt in Sölden.

Levi - Das zweite Rennen im Weltcup 2019/20 im Ski alpin steigt in Levi. In Finnland findet je ein Slalom der Damen und einer der Herren statt.

Start im Damen-Slalom am Samstag ist um 10:15 Uhr, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

10:38: Die dritte Österreicherin, die dritte Katharina. Katharina Gallhuber kommt oben gut rein, vor dem Flachstück aber verliert sie viel Zeit. Technisch ist das unsauber, 3,20 ist der Rückstand. Christina Ackermann liegt auf Platz 9, es führt Vlhova vor Shiffrin.

10:37: Michelle Gisin aus der Schweiz macht es genau umgekehrt wie Curtoni. Sie fährt zu ungestüm, der Mut wird aber belohnt. Zwei Sekunden ist sie zurück, das ist Platz 8.

10:35: Jetzt Irene Curtoni aus Italien. Das ist nicht aggressiv genug. Technisch zwar sauber, das reicht hier in Levi aber nicht. 3,65 Sekunden bedeuten Rang 12 im Ziel.

10:33: Aline Danioth aus der Schweiz ergeht es da nicht anders. Die junge Fahrerin hat 2,82 Rückstand im Ziel. Es führt weiterhin Petra Vlhova vor Mikaela Shiffrin.

10:32: Es zieht sich durch wie ein roter Faden. Oben sind alle Damen eng beinander, doch in der Mitte fallen die Athletinnen reihenweise ab. 3,24 Rückstand für Erin Mielynski aus Kanada.

10:30: Laurence St. Germain aus Kanada kassiert im anspruchsvollem Mittelsektor sehr viel Rückstand. Das war kein guter Lauf, 3,47 zurück.

10:28: Nina Haver-Loseth aus Norwegen fährt sauberer als Ackermann, im Ziel hat sie 1,46 Rückstand.

Ski alpin im Liveticker: Deutsche Hoffnung Ackermann enttäuscht

10:26: Christina Ackermann geht als erste Deutsche an den Start. Oben sieht das gut aus, doch im Mittelteil überdreht sie komplett. 2,63 Rückstand, das ist eine dicke Packung für die beste deutsche Slalomfahrerin.

10:25: Jetzt Petra Vlhova. Die schärfste Konkurrentin von Shiffrin aus dem Vorjahr ist oben mit dabei und fährt furios im Mittelteil. Im Ziel ist sie vorne, 0,13 schneller als Shiffrin. Das ist eine Ansage.

10:23: Anna-Swenn Larsson aus Schweden ist nicht konsequent genug in ihren Bewegungen, das kostet im Mittelteil zu viel Zeit. 1,18 im Ziel, das ist der dritte Platz.

10:22: Die nächste Österreicherin. Katharina Truppe kann mit Shiffrin mithalten, das ist eine flüssige Fahrt. 0,86 im Ziel ist Platz 2 im Ziel.

10:21: Kristin Lysdahl aus Norwegen ist oben gut dabei, verpasst im Mittelteil dann ein Tor und scheidet aus.

10:20: Katharina Liensberger ist am Start. Die Österreicherin macht im Flachen ebenfalls einen dicken Patzer, der Rückstand auf Shiffrin ist groß. 1,56 Sekunden zurück. Shiffrins Zeit ist ein echtes Brett, das es da zu bohren gilt.

10:17: Jetzt Wendy Holdener aus der Schweiz. Holdener ist oben schneller als Shiffrin, macht aber im Flachen einen Fehler und verliert sehr viel Zeit. Das war kein guter Lauf, 1,42 Rückstand auf Shiffrin.

10:15: Mikaela Shiffrin setzt die erste Zeit. Auf der eisigen Piste macht die Amerikanerin keinen offensichtlichen Fehler, 58:78 Sekunden steht im Ziel.

10:13: In wenigen Augenblicken geht es los. Shiffrin, die schon drei Mal in Levi gewinnen konnte, geht gleich auf die Piste

Vor dem Rennen: Neben den Atheltinnen im Ski alpin gehen heute auch die Skispringer an den Start. Ab 16 Uhr gibt es den Liveticker zum Skispringen in Wisla auf chiemgau24.de

Vor dem Rennen: Aus deutscher Sicht geht Christina Ackermann als Achte ins Rennen, Lena Dürr hat die Startnummer 16, Marina Wallner die 21, Marlene Schmotz die 33, Jessica Holzinger die 49 und Martina Ostler die 67.

Vor dem Rennen: Zum Auftakt kommt es gleich zu einem Kracher. Seriensiegerin Mikaela Shiffrin wird das Rennen eröffnen.

Vor dem Rennen: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker zum Slalom in Levi im Ski alpin. Die Damen machen am Samstag den Anfang, die Herren gehen am Sonntag auf die Piste in Levi. Start des 1. Durchgangs ist um 10:15 Uhr.

Ski alpin: Die Vorschau auf den Slalom in Wisla

Der Damen-Slalom war jahrelang die Problemdisziplin der deutschen Skirennfahrer und Christina Geiger so etwas wie das Gesicht der Krise. Das Potenzial war grundsätzlich da bei der erfahrenen Allgäuerin, zaghafte und risikofreie Vorstellungen aber bescherten ihr und dem Team regelmäßig Enttäuschungen.

Nun soll alles anders sein - das beginnt schon beim Namen. Die Sportlerin hat geheiratet und geht beim Slalom von Levi am Wochenende, dem zweiten Rennen im Ski alpin 2019/20, als Christina Ackermann in ihre zwölfte Weltcup-Saison. Und nach dem Rücktritt von Felix Neureuther ist ausgerechnet sie die größte Hoffnungsträgerin des Deutschen Skiverbands (DSV) für eine vordere Slalom-Platzierung.

"Es läuft richtig gut, geht einfach von der Hand, und ich muss mir keinen Kopf machen, wenn ich fahre", erzählte die 29-Jährige der Deutschen Presse-Agentur zuletzt. Jetzt soll der Ertrag rausspringen beim Rennen am Samstag (ab 10.15 Uhr im Liveticker bei chiemgau24.de) nördlich des finnischen Polarkreises mit Rentier- und Weihnachtsmann-Ambiente. "Ich bin fit und zuversichtlich, dass ich die Saison so beginnen kann, wie ich die letzte aufgehört habe", sagte Ackermann.

Ski alpin: Rasanter Aufstieg in der zweiten Jahreshälfte

Die Oberstdorferin lächelt zufrieden, wenn sie an den vorigen Winter im Ski alpin denkt. Der hatte zwar so enttäuschend begonnen wie so viele davor. Doch mit dem Jahreswechsel startete sie durch. Sechs Top-Ten-Plätze nacheinander im Weltcup sprangen heraus, als Höhepunkt raste sie beim Parallel-Rennen im Flutlicht von Stockholm auf Platz zwei und damit zur besten Platzierung ihrer Weltcup-Karriere. Geschlagen wurde sie nur von Slalom-Dominatorin Mikaela Shiffrin aus den USA, die beim Saisonauftakt in Sölden auf den zweiten Platz im Riesenslalom fuhr. Die 17-jährige Siegerin Alice Robinson aus Neuseeland, die die Gesamtwertung der Damen anführt, geht in Levi wegen einer Knieverletzung nicht an den Start.

Für Ackermann waren jene Wochen eine große Genugtuung, nachdem die Junioren-Weltmeisterin von 2010 die Erwartungen als Nachfolgerin von Erfolgsgarantin Maria Höfl-Riesch nicht erfüllte, gar um ihren Kaderplatz fürchten und sich zeitweise selbst finanzieren musste. Sie hofft, in einem späten Karriere-Frühling noch mal richtig aufzublühen. "Ich bin mittlerweile ja schon fast die Älteste im Slalom."

Ski alpin: Fragezeichen beim deutschen Slalom-Team der Herren

Linus Straßer ist mit 27 Jahren ebenfalls nicht mehr der Jüngste - und soll deshalb auch endlich zeigen, was in ihm steckt. "Linus hat das Potenzial", meint der neue Herren-Cheftrainer Christian Schwaiger, der nach dem enttäuschenden Saisonauftakt in Sölden in Levi auf ein besseres Ergebnis hofft.

Der Coach muss am Sonntag (2. Durchgang ab 13.00 Uhr im Liveticker bei chiemgau24.de), wenn das zweite Herren-Rennen in der Saison 2019/20 steigt, ohne Erfolgsfahrer Neureuther eine konkurrenzfähige Slalom-Truppe aufbauen - eine schwere Aufgabe.

"Im Slalom ist einer unter den besten 30. Das ist nichts. Das muss sich ändern", unterstrich Schwaiger. Jener Fahrer ist Dominik Stehle auf Platz 30. Eine Top-Platzierung in Levi wird bei den Männern keinem zugetraut - ganz anders als Christina Ackermann im Torlauf der Frauen.

Ski alpin: Franzosen und Schweizer mit Siegchancen beim Slalom in Levi

Favoriten bei den Herren sind andere. der Franzose Alexis Pinturault, der das Auftaktrennen in Sölden gewann und die Gesamtwertung anführt, geht als Mitfavorit ins Rennen, das Gleiche gilt für seinen Teamkollegen Clement Noel.

Ebenfalls hoch im Kurs stehen die Schweizer um Daniel Yule, Ramon Zenhäusern und Daniel Yule. Auch der Norweger Henrik Kristoffersen und der Österreicher Marco Schwarz gelten als Anwärter fürs Podest.

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks



truf mit dpa