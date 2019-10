Ski-Alpin-Weltcup im Liveticker: Luitz macht Fehler, Pinturault führt

Der Ski-Alpin-Weltcup 2019/2020 der Herren startet am Sonntag mit dem Riesenslalom in Sölden. Der 1. Durchgang jetzt im Liveticker.

Sölden - Traditionell beginnt die neue Saison im Ski alpin im österreichischen Sölden. Der Weltcup 2019/2020 wird mit je einem Riesenslalom bei den Damen und einem bei den Herren eröffnet.

Der 1. Durchgang beginnt um 10 Uhr, der 2. Durchgang ist auf 13 Uhr angesetzt.

Liveticker hier aktualisieren

10:42: Filip Zubcics Fahrt ist schnell vorbei. Der Kroate fädelt ein und scheidet aus.

10:40: Trevor Philp aus Kanada ist oben sehr gut dabei, hat nur wenig Rückstand. Zur Einfahrt ins Flache steht er aber quer, damit ist er chancenlos. 22. Platz im Ziel, da wird der Fehler knallhart bestraft.

10:37: Manfred Mölgg aus Italien ist oben gut dabei, dann scheinen ihn die Kräfte zu verlassen, im Flachstück verliert er viel Zeit. 17. Platz im Ziel.

10:36: Riccardo Tonetti leistet sich oben einen schweren Fehler, er steht quer. Das macht sich im Ziel bemerkbar, 2,89 Sekunden Rückstand bedeutet den letzten Platz.

10:35: Tumlers Landsmann Cedric Noger macht es nicht besser. Von oben bis unten fehlt der Zug, Noger ist nur Vorletzter im Ziel.

10:34: Thomas Tumler aus der Schweiz ist einer der größten Athleten im Feld. Er ist auf Slalom spezialisiert, im Riesenslalom fehlt ihm die Beweglichkeit. 1,32 Sekunden zurück, das ist der 16. Platz.

10:32: Der nächste Deutsche ist am Start. Alexander Schmid hat oben Probleme, im Mittelteil macht er Zeit gut. Unten aber verliert er an Tempo, 1,11 ist er zurück, das ist der 12. Platz.

10:30: Gino Caviezel aus der Schweiz rutscht im Mittelteil immer wieder weg, das macht sich in der Zeit bemerkbar. 1,50 Sekunden hat er Rückstand, das ist der 16. Platz.

10:28: Jetzt der Altmeister Ted Ligety. Der Weltmeister und Olympiasieger hat oben Probleme, doch im Mittelteil holt er auf und reiht sich knapp vor Stefan Luitz ein. Das ist der 10. Platz.

10:26: Der junge Italiener Luca de Aliprandini ist noch unerfahren, das merkt man. Er traut sich nicht, die Piste aggressiv anzugehen. Unten wird er mutiger, dennoch ist er 1,29 Sekunden zurück. Pinturault führt weiter vor Faivre und Odermatt. Stefan Luitz liegt auf dem 10. Platz.

10:24: Der nächste Franzose macht seine Sache nicht so gut. Victor Muffat-Jeandet lässt die Dynamik vermissen, im Ziel ist er weit zurück. 1,79 Rückstand zeigt die Uhr an.

10:22: Mathieu Faivre sorgt hier für eine dicke Überraschung. Der Franzose holt unten viel Zeit auf und ist nur hauchdünn hinter Pinturault zurück. 0,02 Sekunden sind es im Ziel, das ist Platz 2.

10:21: Jetzt der erste Österreicher. Manuel Feller zeigt eine aggressive Fahrt, er riskiert vor allen Dingen unten viel. Das wird belohnt, Feller ist 5.

10:19: Rasmus Windingstad ist oben gut dabei, doch im Mittelteil macht der Norweger viele kleine Fehler. 1,19 Sekunden ist er zurück.

10:18: Justin Murisier aus Frankreich kommt nicht rein in den Lauf. Er macht viele kleine Fehler und ist im Ziel mit 1,42 Sekunden zurück. Das ist der letzte Platz.

10:15: Die Piste nimmt ab. Leif Kristian Nestvold-Haugen aus Norwegen bekommt das zu spüren. Er verliert viel Zeit im Mittelsektor und ist 9. im Ziel.

10:13: Jetzt kommt Stefan Luitz. Der Lauf des Allgäuers ist nicht sauber, er ist zu unruhig im Oberkörper. Der Rückstand ist groß, 1,08 Sekunden ist Luitz zurück. Das ist eine große Enttäuschung.

10:11: Tommy Ford aus den USA ist zu defensiv, er ist zu weit weg von den Toren. In Sölden wird Passivität bestraft, 0,80 Sekunden ist er zurück.

10:09: Loic Meillard aus Frankreich kann mit seinem Landsmann nicht mithalten. Das war zu passiv, im Ziel hat er 0,69 Sekunden Rückstand.

10:08: Alexis Pinturault aus Frankreich fährt rund, er ist immer pünktlich an den Toren. 0,33 Sekunden Vorsprung, Pinturault führt.

10:06: Matts Olsson aus Schweden ist oben vorne, doch unten verliert er an Zeit und ist 3. im Ziel. Odermatt hat unten eine richtig starke Performance hingelegt.

10:04: Der junge Schweizer Marco Odermatt ist oben defensiv, doch im Mittelsektor und unten fährt er sehr aktiv und schnell. Eine Hundertstel vorne, Odermatt führt.

10:02: Jetzt sehen wir, was Kristoffersens Zeit bedeutet. Zan Kranjec aus Slowenien geht aggressiv ins Rennen und setzt sich deutlich ab. 0,46 Sekunden Vorsprung im Ziel, Kranjec führt.

10:01: Kristoffersen geht auf die Piste. Der Norweger kommt sauber durch und setzt die erste Zeit. 1:07,9 im Ziel.

Vor dem Rennen: Henrik Kristoffersen wird die Saison der Herren eröffnen. Der Norweger geht mit der Startnummer 1 ins Rennen. Ihm Folgt Zan Kranjec aus Slowenien, dann kommt Marco Odermatt aus der Schweiz. Stefan Luitz hat die Startnummer 8.

Vor dem Rennen: Die Bedingungen in Sölden sind auch heute hervorragend. Die Piste ist in gutem Zustand, im Ziel scheint die Sonne.

Vor dem Rennen: Die Damen eröffneten am Samstag die neue Saison, dabei siegte Alice Robinson vor Mikaela Shiffrin. Die 17-Jährige führt damit auch den Gesamtweltcup an. Die Herren steigen am Sonntag ins Geschehen ein, der erste Durchgang beim Riesenslalom in Sölden beginnt um 10 Uhr, der zweite Durchgang um 13 Uhr.

Ski alpin: Luitz will in Sölden Fehler abstellen

Vor dem Rennen: Dabei geht auf Seiten der deutschen Skifahrer vor allen Dingen Stefan Luitz mit großen Ambitionen ins Rennen. Luitz ist im Ski alpin einer der stärksten Riesenslalom-Fahrer der Welt. In der Vorsaison feierte der Allgäuer seinen ersten Weltcupsieg in seiner Paradedisziplin, zudem landete er im Riesenslalom bereits sechs mal auf dem Podest. Entsprechend optimistisch äußerte sich der 27-Jährige vor dem Start in die neue Saison gegenüber chiemgau24.de*. "Ich bin zufrieden mit meinem körperlichen Zustand und komme auch mit dem Hang in Sölden gut zurecht. Bei meinen letzten Auftritten in Sölden habe ich kleinere Fehler gemacht, die will ich in diesem Jahr abstellen."

Vor dem Rennen: Neben dem Sieganwärter Luitz gehen für die deutschen Skifahrer Fritz Dopfer, Bastian Meisen und Alexander Schmid im ersten Rennen des Herren-Weltcups an den Start. Der Allgäuer Schmid hatte im Sommer mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, blickt dennoch zuversichtlich nach Sölden. "Es geht mir körperlich immer besser, das ist eine positive Entwicklung. Ich habe mir mit den Trainern einen guten Plan für die neue Saison zurechtgelegt", sagte der 25-Jährige gegenüber chiemgau24.de.

Ski alpin: Wer tritt in Hirschers Fußstapfen?

Vor dem Rennen: Für Spannung ist in Sölden allemal gesorgt. Mit Marcel Hirscher aus Österreich ist der Dominator der vergangenen Jahre zurückgetreten, der Kampf um den Gesamtweltcup und auch um die Podestplätze in den technischen Wettbewerben ist offener denn je. Auch Luitz erwartet sich durch die neue Konstellation mehr Dynamik in der Saison 2019/2020. "Man hat sich an Marcel orientiert, er war der beste Skifahrer der Welt. Nach seinem Rücktritt könnte es auf dem Podium spannender werden, viele neue Gesichter könnten dort auftauchen", sagte Luitz. Neben Luitz sind Henrik Kristoffersen (Norwegen), Alexis Pinturault (Frankreich), Zan Kranjec (Slowenien) und Matts Olsson (Schweden) die aussichtsreichen Kandidaten auf die obersten Plätze. Nach dem Wettkampf in Sölden legen die Alpinen Skifahrer eine dreiwöchige Pause ein. Der Weltcup wird am 23./24. Oktober mit zwei Slalomwettbewerben im finnischen Levi fortgesetzt.

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

truf