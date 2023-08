Ski-Ass Thomas Dreßen fährt Radmarathon über 150 Kilometer

Von: Korbinian Kothny

Thomas Dreßen hält sich auch im Sommer fit. © Instagram @thomas_dressen

Thomas Dreßen ist der beste deutsche Abfahrer. Um sich auch im Winter fit zu halten, absolviert der 29-Jährige ein Radrennen, das es in sich hat.

München – Noch knapp drei Monate hat Thomas Dreßen Zeit, sich optimal auf die neue Ski-Saison vorzubereiten. Am 11. November findet in Zermatt und Cervinia die erste Abfahrt der Ski-Alpin-Saison 2023/24 statt. Zwei Wochen zuvor feiern die Riesenslalom-Spezialisten bereits ihren Auftakt in Sölden.

Thomas Dreßen Geboren: 22. November 1993 (29 Jahre alt) in Garmisch-Partenkirchen Diszplin: Abfahrt, Super-G, Kombination Verein: Skiclub Mittenwald

Dreßen feiert Comeback 2022 nach 32 Monaten Verletzungspause

Und Dreßen will in der kommenden Saison wieder voll angreifen. In den letzten Jahren wurde der Speed-Spezialist immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Ende November 2022 feierte der 29-Jährige nach 32 Monaten Leidenszeit erst sein Comeback im alpinen Skizirkus.

Um in der kommenden Saison von Anfang an zur Weltspitze dazuzugehören, hält sich der Hahnenkammsieger von 2018 auch im Sommer mit anderen sportlichen Aktivitäten fit.

Dreßen absolviert 150-Kilometer-Radrennen: „Es hat so viel Spaß gemacht“

Erst vor zwei Wochen nahm Dreßen beim „shades of speed“-Event teil. Dabei handelt es sich um ein eintägiges Radrennen, bei dem die Teilnehmer über fünf Distanzen an den Start gehen. Das deutsche Ski-Ass absolvierte dabei das Rennen über 150 Kilometer.

Auf Instagram postete Dreßen im Anschluss ein Foto von sich, bei dem er freudestrahlend eine Teilnehmer-Medaille in die Kamera streckt. Dazu schreibt der 29-Jährige: „150 Kilometer sind wir im Ziel. Es hat so viel Spaß gemacht! Danke für die Einladung und lasst uns nächstes Jahr wieder teilnehmen.“

In den kommenden Wochen wird Dreßen das Fahrrad gegen Ski eintauschen. Einen ganz besonderen neuen Fan hat der Mittenwalder dabei ganz sicher an seiner Seite. Dreßen wurde im Sommer das erste Mal Vater. (kk)