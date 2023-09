Ski-Exot aus den Niederlanden beendet seine Karriere

Von: Lina Krull

Teilen

Ende Oktober wird die neue Ski-Alpin-Saison ohne den niederländischen Ski-Exoten starten. Maarten Meiners beendet seine Karriere.

Amsterdam – Er war der einzige Niederländer im kompletten Ski-Weltcup: Maarten Meiners. Mit 31 Jahren und elf Jahre nach seinem Weltcup-Debüt in Alta Badia ist für den Riesenslalom-Spezialisten jetzt Schluss. Meiners kann auf eine außergewöhnliche Karriere zurückblicken, die ihn über Starts im Weltcup und bei Weltmeisterschaften bis zu den Olympischen Spielen geführt hat.

Maarten Meiners Geboren: 8. Februar 1992 (Alter: 31 Jahre), Amersfoort, Niederlande Disziplin: Ski Alpin (Spezialität: Riesenslalom) Größte Erfolge: Silbermedaille Universiade 2017; Podestplatz Europacup

„Danke Skifahren, ich höre auf“ – Ski-Exot Meiners beendet Karriere

Mit fünf Jahren schnallte er sich zum ersten Mal Ski an die Füße, nun stellt er sie endgültig in die Ecke. Der niederländische Skifahrer Maarten Meiners galt in Weltcup-Kreisen zwar als Exot, etablierte sich jedoch mit den Jahren im Weltcup und bei Meisterschaften. Am Zenit seiner Karriere holte er mit einem 26. Platz im Riesenslalom von Santa Caterina die lang ersehnten Weltcup-Punkte und konnte mit einem 18. Platz im Riesenslalom bei den Olympischen Spielen in Peking 2022 überzeugen. Trotz der jüngsten Erfolge zieht der 31-Jährige nun einen Schlussstrich unter seine Karriere.

Auf Instagram verkündete er diese Entscheidung und teilte Erinnerungen und Bilder mit seinen knapp 13.400 Fans. „Danke Skifahren, ich höre auf“, schreibt Meiners in seinem Beitrag und führt fort: „Es war mir eine Ehre. Ich habe dieses Abenteuer wirklich sehr genossen, unglaubliche Menschen getroffen und meinen Traum gelebt. Ich habe Tag für Tag hart gearbeitet, um meine Kindheitsträume zu erreichen, nämlich Weltcuppunkte zu machen und zu den Olympischen Spielen zu reisen. Das ist mir gelungen“, so der Ex-Skirennfahrer. Zahlreiche Ski-Kollegen wünschen ihm in den Kommentaren daraufhin alles Gute. Auch ein deutscher Weltmeister ist unter den Gratulanten.

Maarten Meiners beim Ski-Weltcup in Garmisch. © Eibner-Pressefoto/EXPA/Groder via www.imago-images.de

Ski-Kollegen mit Wünschen für die Zukunft

Alexander Schmid, Weltmeister im Parallelrennen bei den Skiweltmeisterschaften 2023 in Courchevel/Méribel, kommentierte unter dem Post des Niederländers: „Ohh Marty, alles Gute, man sieht sich“. Weitere Sportler schlossen sich den guten Wünschen an. „Jetzt ist Zeit für etwas Neues“, blickte „Marty“ mit Freude auf die kommende Zeit ohne strikten Rennkalender. Dem Auto- und Motorrad-Enthusiasten wird nach dem Karriereende mit Sicherheit nicht langweilig.

Neben Skifahren gehören das Segeln, Radfahren und Kiteboarden zu seinen größten Hobbys. Der „Economics & Business“-Student an der Universität in Amsterdam richtete zudem in seinem Post weitere Worte an seine Familie, Freunde und Sponsoren – und bedankte sich für die jahrelange Unterstützung. Einen Grund zum Gratulieren haben indessen auch die Fans von Ski-Olympiasieger Carlo Janka. Der Ex-Skistar aus der Schweiz wird zum dritten Mal Vater. (likr)