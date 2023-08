Ski-Legende und ZDF-Experte teilt nach Krankheit frohe Kunde

Von: Melanie Gottschalk

Marco Büchel galt als einer der besten Ski-Rennfahrer seiner Zeit. Doch seit vergangenem Jahr kämpfte er gegen eine heimtückische Krankheit.

München – 18 Mal raste Ski-Rennfahrer Marco Büchel während seiner aktiven Karriere aufs Weltcup-Podest, zählte zu den Großen seiner Zeit. 2010 hängte der heute 51-jährige Liechtensteiner seine Skier an den Nagel, seitdem ist er unter anderem als Experte für das ZDF tätig. Doch im vergangenen Jahr merkte er, dass etwas nicht stimmt, vor wenigen Monaten machte er seine Long-Covid-Erkrankung auf Instagram öffentlich. Seine Fans litten mit ihm, doch nun hat er gute Neuigkeiten.

Marco Büchel Geboren am: 4. November 1971 (Alter 51 Jahre), Walenstadt, Schweiz Disziplin: Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Kombination Größte Erfolge: 18x Weltcup-Podest, Silber WM 1999 im Riesenslalom

Marco Büchel litt an heimtückischer Krankheit: „Long Covid hat mich an die Couch gefesselt“

Denn zu mehreren Bildern, die Büchel beim Wandern zeigen, schrieb er: „Es fühlt sich so gut an, zurück in meinen geliebten Bergen zu sein.“ Über ein Jahr habe er nun auf sein Energielevel achten müssen. „Ich konnte nicht rumrennen, wie ich es sonst getan habe. Long Covid hat mich an die Couch gefesselt“, schreibt er in seinem Beitrag auf Instagram. Doch er hat gute Neuigkeiten für seine Fans. „Vor einigen Wochen habe ich eine Therapie begonnen, mit der ich mich sehr viel besser fühle. Fast wie in alten Tagen. Ich bin gerade so glücklich.“

Auf den Bildern stahlt Büchel regelrecht, nach schweren Monaten hat er nun offenbar wieder die Kraft, seinen Leidenschaften nachzugehen. Einige Fans fragten in den Kommentaren, welche Therapie er denn mache, diese Frage blieb allerdings unbeantwortet.

Büchel machte Long-Covid-Erkrankung zu Beginn des Sommers öffentlich

Büchel hatte im Juni 2023 seine Long-Covid-Erkrankung öffentlich gemacht, schrieb damals in einem langen Post auf Instagram: „Über mehrere Monate lang hatte ich das Gefühl, dass etwas mit meiner Gesundheit nicht stimmte. Alles, was ich über meinen Körper gelernt hatte und wusste, ist irgendwie komplett aus dem Gleichgewicht geraten. Ich konnte mir selbst nicht mehr trauen.“ Er habe oft Kopfschmerzen gehabt, etwas, das ihn zuvor nie plagte. „Ich konnte nicht mehr klar denken.“

ZDF-Experte und Ski-Legende Marco Büchel litt an Long Covid. Jetzt geht es ihm schon deutlich besser. © Montage: Screenshots: marco_buechel/instagram

Wie er damals berichtete, könne er es sich gar nicht vorstellen, „ohne aktiv zu sein, in der Natur herumzulaufen, Berggipfel zu erobern und mich selbst herauszufordern“. Sein Körper ließ das aber nicht zu. Nun hat er seine Kraft wiedergefunden und kann wieder Berggipfel erobern, wie er seinen Fans stolz zeigte.

Büchel ist nicht der einzige, der offen über seine Erkankung gesprochen hat. Erst kürzlich machte Biathlon-Ass Grete Gaim bekannt, dass sie an Depressionen litt. Auch Biathlon-Star Emilien Jacquelin machte vor kurzem eine handfeste Krise durch. (msb)