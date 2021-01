Skispringen: Alle Infos zum Weltcup 2020/21 der Herren

Der Weltcup 2020/21 im Skispringen beginnt im November und endet im März. Zahlreiche Highlights stehen auf dem Programm. Hier gibt es alle Infos zur neuen Saison im Skispringen.

Oberhofen am Thunersee - Der Weltcup 2020/21 im Skispringen wird trotz der Corona-Pandemie durchgezogen. Hier gibt es die wichtigsten Informationen zur neuen Saison im Skispringen.

Skispringen in Willingen: Eisenbichler sorgt für deutsches Happy-End beim Wind-Chaos

Skispringen in Willingen am Samstag: Deutsche Adler enttäuschen beim Heimspringen

Skispringen: Der Terminkalender der Herren

Der Weltcup 2020/21 im Skispringen der Herren geht von November 2020 bis März 2021 und beinhaltet insgesamt 36 Termine mit Wettbewerben, die an 19 Standorten ausgetragen werden. Der Weltcup 2020/21 der Herren im Skispringen startet wie im Vorjahr in Wisla (Polen) und endet mit einem Skifliegen in Planica (Slowenien). Die deutschen Skispringer und das internationale Starterfeld kämpfen im Weltcup 2020/21 in 30 Einzelwettbewerben und sechs Teamspringen um Weltcuppunkte. Hier geht es zum kompletten Terminkalender

Skispringen: Die Highlights der Saison

Erstes Highlight der neuen Saison im Skispringen ist die Skiflug-WM im slowenischen Planica. Diese sollte eigentlich am Saisonende 2019/20 ausgetragen werden, fiel aber der Corona-Pandemie zum Opfer. Mitte Dezember steigt die Skiflug-WM. Zum Jahreswechsel steht wie in jeder Saison die Vierschanzentournee auf dem Programm, im Februar und März geht es bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf um Medaillen.

Skispringen: Die deutschen Athleten

Bundestrainer Stefan Horngacher kann aus einer Vielzahl an Topspringern wählen. Stephan Leyhe kann aufgrund eines Kreuzbandrisses im März nicht am Weltcup 2020/21 teilnehmen, Andreas Wellinger und David Siegel kehren nach einer langen Verletzungspause zurück. Das komplette Aufgebot sehen Sie in der Fotogalerie.

Skispringen: Der Zwischenstand im Gesamtweltcup

Der Kampf um den Gesamtweltcup verspricht in der neuen Saison im Skispringen viel Spannung. Im Nationencup wird die stärkste Mannschaft der laufenden Saison gesucht. Hier geht es zum aktuellen Zwischenstand in der Gesamtwertung und im Nationencup

Skispringen: So sehen Sie die Springen live im TV, Livestream und Liveticker

chiemgau24.de ist bei einer Vielzahl der Springen im Liveticker mit dabei. Im TV wechseln sich ARD und ZDF mit der Übertragung ab, Eurosport berichtet von jedem Springen. Im Livestream sind die Events in der ARD Mediathek oder der ZDF Mediathek kostenfrei zu verfolgen, auch im kostenpflichtigen Eurosport Player sind die Springen zu sehen.

Skispringen: Die Punktverteilung im Weltcup 2020/21

Für einen Sieg gibt es auch in dieser Saison 100 Punkte, der Zweitplatzierte erhält 80 Zähler, der Dritte 60. Bis zum 30. Platz werden Punkte nach einem von der FIS ausgefertigten Schlüssel verteilt. Hier geht es zur Übersicht der Punktverteilung

Skispringen: Corona und die Auswirkungen auf den Weltcup

Aufgrund der Corona-Pandemie werden zahlreiche Events ohne Zuschauer ausgetragen. Die Springer sind mit strengen Hygiene-Auflagen konfrontiert. Die Events im japanischen Sapporo wurden abgesagt, weitere kurzfristige Veränderungen oder Verschiebungen sind möglich.

Auch auf den sportlichen Betrieb kann sich Corona auswirken. Wird ein Springer positiv getestet, muss er mindestens 14 Tage in Quarantäne. Auch das direkte Umfeld konnte dann betroffen sein.

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

truf