Skispringen: Alle Termine und Ergebnisse für den Weltcup 2021/22

Der Weltcup im Skispringen in der Saison 2021/22 der Herren wird von November bis März ausgetragen. Highlights der Saison sind die Vierschanzentournee, die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking und die Skiflug-WM.

Oberhofen am Thunersee - Der Weltcup 2021/22 im Skispringen der Herren geht von November 2021 bis März 2022 und beinhaltet zahlreiche Termine mit Wettbewerben, die an verschiedenen Standorten ausgetragen werden.

Der Weltcup 2021/22 der Herren im Skispringen startet in Nizhny Tagil (Russland) und endet mit einem Skifliegen in Planica (Slowenien).

Highlights in der Saison im Skispringen sind die Vierschanzentournee, die Skiflug-WM 2022 in Vikersund und die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking. Die Skiflug-WM und Olympia fließen nicht in den Gesamtweltcup im Skispringen ein und sind nicht Teil des offiziellen Weltcup-Kalenders.

Gemäß der Punktverteilung des Internationalen Skiverbandes FIS gibt es für einen Sieg in einem Einzelwettbewerb 100 Punkte für den Gesamtweltcup, der Zweitplatzierte erhält 80 Punkte und der Dritte 60. Bis zum 30. Platz werden nach einem festgelegten Schlüssel Punkte verteilt.

Skispringen: Der Kalender für den Weltcup 2021/22

*Hinweis der Redaktion: Es handelt sich anbei um den vorläufigen Kalender. Auch die Uhrzeiten der Wettkämpfe sind noch nicht festgelegt.

Nizhny Tagil (Russland) 20.11.2021 (Samstag) - Einzelspringen Großschanze - Zum Liveticker/Bericht - Sieger: - Das komplette Ergebnis Nizhny Tagil (Russland) 21.11.2021 (Sonntag) - Einzelspringen Großschanze - Zum Liveticker/Bericht - Sieger: - Das komplette Ergebnis Ruka (Finnland) 27.11.2021 (Samstag) - Einzelspringen Großschanze - Zum Liveticker/Bericht - Sieger: - Das komplette Ergebnis Ruka (Finnland) 28.11.2021 (Sonntag) - Einzelspringen Großschanze - Zum Liveticker/Bericht - Sieger: - Das komplette Ergebnis Wisla (Polen) 04.12.2021 (Samstag) - Teamspringen Großschanze - Zum Liveticker/Bericht - Sieger: - Das komplette Ergebnis Wisla (Polen) 05.12.2021 (Sonntag) - Einzelspringen Großschanze - Zum Liveticker/Bericht - Sieger: - Das komplette Ergebnis Klingenthal (Deutschland) 11.12.2021 (Samstag) - Einzelspringen Großschanze - Zum Liveticker/Bericht - Sieger: - Das komplette Ergebnis Klingenthal (Deutschland) 12.12.2021 (Sonntag) - Einzelspringen Großschanze - Zum Liveticker/Bericht - Sieger: - Das komplette Ergebnis Engelberg (Schweiz) 18.12.2021 (Samstag) - Einzelspringen Großschanze - Zum Liveticker/Bericht - Sieger: - Das komplette Ergebnis Engelberg (Schweiz) 19.12.2021 (Sonntag) - Einzelspringen Großschanze - Zum Liveticker/Bericht - Sieger: - Das komplette Ergebnis * Vierschanzentournee in Deutschland und Österreich - 28.12.2021 - 06.01.2022 Oberstdorf (Deutschland) 29.12.2021 (Mittwoch) - Vierschanzentournee - Zum Liveticker/Bericht - Sieger: - Das gesamte Ergebnis Garmisch-Partenkirchen (Deutschland) 01.01.2022 (Samstag) - Vierschanzentournee - Zum Liveticker/Bericht - Sieger: - Das komplette Ergebnis Innsbruck (Österreich) 04.01.2022 (Dienstag) - Vierschanzentournee - Zum Liveticker/Bericht - Sieger: - Das komplette Ergebnis Bischofshofen (Österreich) 06.01.2022 (Donnerstag) - Vierschanzentournee - Zum Liveticker/Bericht - Sieger: - Das komplette Ergebnis Bischofshofen (Österreich) 08.01.2022 (Samstag) - Einzelspringen Großschanze - Zum Liveticker/Bericht - Sieger: - Das komplette Ergebnis Bischofshofen (Österreich) 09.01.2022 (Sonntag) - Teamspringen Großschanze - Zum Liveticker/Bericht - Sieger: - Das komplette Ergebnis Zakopane (Polen) 15.01.2022 (Samstag) - Teamspringen Großschanze - Zum Liveticker/Bericht - Sieger: - Das komplette Ergebnis Zakopane (Polen) 16.01.2022 (Sonntag) - Einzelspringen Großschanze - Zum Liveticker/Bericht - Sieger: - Das komplette Ergebnis Sapporo (Japan) 21.01.2022 (Freitag) - Einzelspringen Großschanze - Zum Liveticker/Bericht - Sieger: - Das komplette Ergebnis Sapporo (Japan) 22.01.2022 (Samstag) - Einzelspringen Großschanze - Zum Liveticker/Bericht - Sieger: - Das komplette Ergebnis Sapporo (Japan) 23.01.2022 (Sonntag) - Einzelspringen Großschanze - Zum Liveticker/Bericht - Sieger: - Das komplette Ergebnis Willingen (Deutschland) 28.01.2022 (Freitag) - Mixed-Team Großschanze - Zum Liveticker/Bericht - Sieger: - Das gesamte Ergebnis Willingen (Deutschland) 29.01.2022 (Samstag) - Einzelspringen Großschanze - Zum Liveticker/Bericht - Sieger: - Das gesamte Ergebnis Willingen (Deutschland) 30.01.2022 (Sonntag) - Einzelspringen Großschanze - Zum Liveticker/Bericht - Sieger: - Das gesamte Ergebnis * Olympische Winterspiele 2022 in Peking - 04.02. - 20.02. 2022 Lahti (Finnland) 26.02.2022 (Samstag) - Einzelspringen Großschanze - Zum Liveticker/Bericht - Sieger: - Das gesamte Ergebnis Lahti (Finnland) 27.02.2022 (Sonntag) - Einzelspringen Großschanze - Zum Liveticker/Bericht - Sieger: - Das gesamte Ergebnis Lillehammer (Norwegen) 03.03.2022 (Donnerstag) - Einzelspringen Großschanze - Zum Liveticker/Bericht - Sieger: - Das gesamte Ergebnis Oslo (Norwegen) 04.03.2022 (Freitag) - Mixed-Team Großschanze - Zum Liveticker/Bericht - Sieger: - Das gesamte Ergebnis Oslo (Norwegen) 05.03.2022 (Samstag) - Einzelspringen Großschanze - Zum Liveticker/Bericht - Sieger: - Das gesamte Ergebnis Oslo (Norwegen) 06.03.2022 (Sonntag) - Einzelspringen Großschanze - Zum Liveticker/Bericht - Sieger: - Das gesamte Ergebnis * Skiflug-WM 2022 in Vikersund (Norwegen) 11.03. - 13.03.2022 Oberstdorf (Deutschland) 19.03.2022 (Samstag) - Skifliegen Einzel - Zum Liveticker/Bericht - Sieger: - Das gesamte Ergebnis Oberstdorf (Deutschland) 20.03.2022 (Sonntag) - Skifliegen Einzel - Zum Liveticker/Bericht - Sieger: - Das gesamte Ergebnis Planica (Slowenien) 25.03.2022 (Freitag) - Skifliegen Einzel - Zum Liveticker/Bericht - Sieger: - Das gesamte Ergebnis Planica (Slowenien) 26.03.2022 (Samstag) - Skifliegen Team - Zum Liveticker/Bericht - Sieger: - Das gesamte Ergebnis Planica (Slowenien) 27.03.2022 (Sonntag) - Skifliegen Einzel - Zum Liveticker/Bericht - Sieger: - Das gesamte Ergebnis

* Aufgrund von Witterungsverhältnissen oder der Corona-Pandemie kann es zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen.

** Die Skiflug-WM und Olympia fließen nicht in den Gesamtweltcup im Skispringen ein und sind nicht Teil des offiziellen Weltcup-Kalenders.

