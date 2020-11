Skispringen: Daniel-André Tande wurde 2018 Skiflug-Weltmeister in Oberstdorf. In Planica will der Norweger seinen Titel verteidigen.

Die Skiflug-WM in Planica ist eines der Highlights der Saison 2020/21 im Skispringen. Zwischen dem 10. und 13. Dezember 2020 geht es in Slowenien um WM-Medaillen.

Planica - Die Skiflug-WM in Planica war ursprünglich für die Saison 2019/20 im Skispringen eingeplant. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die WM im Skifliegen verlegt werden und findet nun in der Saison 2020/21 statt.

Zwischen dem 10. und 13. Dezember 2020 kämpfen die Skispringer im slowenischen Planica um WM-Medaillen. Ausgesprungen werden die Titel im Einzel und in der Mannschaft.

Skiflug-WM in Planica: So werden die Weltmeister ermittelt

Mit der Qualifikation für den Einzelwettkampf am 10. Dezember (Donnerstag) beginnt die Skiflug-WM in Planica. Am Freitag und Samstag steht der Einzelwettkampf auf dem Programm, am Sonntag die Teamentscheidung.

Der Skiflug-Weltmeister im Einzel wird in vier Wettbewerbsdurchgängen ermittelt. Am Freitag den 11. Dezember finden zwei Durchgänge statt, die Entscheidung fällt dann am Samstag, wenn die beiden finalen Durchgänge ausgesprungen werden.

Der Skiflug-Weltmeister im Team wird in zwei Durchgängen ermittelt, beide Durchgänge finden am Sonntag, den 13. Dezember statt. Die Skiflug-WM in Planica ist nicht Teil des Weltcups 2020/21 im Skispringen. Neben der Skiflug-WM sind die Vierschanzentournee und die Nordische Ski-WM in Oberstdorf die Highlights der neuen Saison.

Titelverteidiger im Einzel ist der Norweger Daniel-André Tande, im Team holte sich bei der Skiflug-WM 2018 in Oberstdorf Norwegen die Goldmedaille.

Skispringen: Alle Termine und Ergebnisse zur Skiflug-WM in Planica

10.12.2020 (Donnerstag, 16:00 Uhr) - Qualifikation für den Einzelwettbewerb - Sieger:

- Qualifikation für den Einzelwettbewerb - Sieger: Zum Liveticker/Bericht Zum gesamten Ergebnis 11.12.2020 (Freitag, 16:00 Uhr) - 1. und 2. Wertungsdurchgang im Einzel - Führender:

- 1. und 2. Wertungsdurchgang im Einzel - Führender: Zum Liveticker/Bericht Zum gesamten Ergebnis 12.12.2020 (Samstag, 16:00 Uhr) - 3. und 4. Wertungsdurchgang im Einzel - Weltmeister:

- 3. und 4. Wertungsdurchgang im Einzel - Weltmeister: Zum Liveticker/Bericht Zum gesamten Ergebnis 13.12.2020 (Sonntag, 16:00 Uhr) - Teamwettbewerb - Weltmeister:

* Aufgrund von Witterungsverhältnissen oder der Corona-Pandemie kann es zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen

** Die Skiflug-WM in Planica vom 11. bis zum 13.12.2020 und die Nordische Ski-WM in Oberstdorf zwischen dem 23.02. und 07.03.2021 sind nicht Teil des Weltcups

