Skispringen: Stefan Kraft aus Österreich gewann in der Vorsaison das Gelbe Trikot des Gesamtbesten.

Im Weltcup 2020/21 im Skispringen geht es auch in dieser Saison wieder um das prestigeträchtige Gelbe Trikot. Hier sehen Sie den Zwischenstand in der Gesamtwertung.

Oberhofen am Thunersee - Der Weltcup 2020/21 im Skispringen verspricht ein spannendes Rennen um das Gelbe Trikot. Hier sehen Sie den Zwischenstand in der Gesamtwertung bei den Herren.

Insgesamt besteht der Kalender der Saison 2020/21 im Skispringen aus 30 Einzelwettbewerben, aus denen sich der Gesamtsieger ermittelt. Die Ergebnisse der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf und der Skiflug-WM in Planica fließen nicht in die Gesamtwertung mit ein.

Die Vierschanzentournee, die eines der Highlights im Weltcup 2020/21 im Skispringen ist, fließt in die Gesamtwertung mit ein.

Skispringen: Die Gesamtwertung im Weltcup 2020/21 bei den Herren

*aufgeführt sind die besten 5 Athleten und der beste deutsche Skispringer

1. Halvor Egner Granerud (Norwegen) 848 Punkte 2. Markus Eisenbichler (Deutschland) 634 3. Kamil Stoch (Polen) 608 4. Piotr Zyla (Polen) 454 5. Dawid Kubacki (Polen) 433 7. Karl Geiger (Deutschland) 367

Skispringen: Der Zwischenstand im Nationencup bei den Herren

1. Polen 2268 Punkte 2. Norwegen 2144 3. Deutschland 1933

Die Ergebnisse im Nationencup ergeben sich aus den Teamwettbewerben und den Ergebnissen aus den Einzelwettkämpfen. Im Vorjahr gewann das deutsche Team den Nationencup.

