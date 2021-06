Skispringen: Die Punktverteilung im Weltcup 2021/22

Wie viele Punkte erhält der Sieger?

+ © picture alliance/dpa | Daniel Karmann Skispringen: Der Norweger Halvor Egner Granerud sammelte in der Vorsaison die meisten Punkte im Gesamtweltcup. © picture alliance/dpa | Daniel Karmann

Im Weltcup im Skispringen 2021/22 stehen insgesamt 35 Wettbewerbe auf dem Programm. Dabei werden zahlreiche Punkte verteilt.

Oberhofen am Thunersee - Der Weltcup 2021/22 im Skispringen der Herren geht von November 2021 bis März 2022 und beinhaltet zahlreiche Termine mit Wettbewerben, die an verschiedenen Standorten ausgetragen werden.

Der Weltcup 2021/22 der Herren im Skispringen startet in Nizhny Tagil (Russland) und endet mit einem Skifliegen in Planica (Slowenien).

Highlights in der Saison im Skispringen sind die Vierschanzentournee, die Skiflug-WM 2022 in Vikersund und die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking. Die Skiflug-WM und Olympia fließen nicht in den Gesamtweltcup im Skispringen ein und sind nicht Teil des offiziellen Weltcup-Kalenders.

Lesen Sie auch: Der Weltcup-Kalender 2021/22 im Skispringen der Herren

Gemäß der Punktverteilung des Internationalen Skiverbandes FIS gibt es für einen Sieg in einem Einzelwettbewerb 100 Punkte für den Gesamtweltcup, der Zweitplatzierte erhält 80 Punkte und der Dritte 60. Bis zum 30. Platz werden nach einem festgelegten Schlüssel Punkte verteilt.

Skispringen: Wie viel Punkte erhalten die Springer in einem Einzelwettbewerb?

Platzierung Weltcuppunkte 1 100 2 80 3 60 4 50 5 45 6 40 7 36 8 32 9 29 10 26 11 24 12 22 13 20 14 18 15 16 16 15 17 14 18 13 19 12 20 11 21 10 22 9 23 8 24 7 25 6 26 5 27 4 28 3 29 2 30 1

Skispringen: Wie viele Punkte erhalten die Teams bei den Teamspringen?

Platzierung Punkte für die Nationenwertung 1 400 2 350 3 300 4 250 5 200 6 150 7 100 8 50

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

truf