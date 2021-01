Skispringen heute im Liveticker: Überzeugen die deutschen Adler auch im Einzel?

Der Weltcup 2020/21 im Skispringen wird am Sonntag mit einem Einzelspringen in Lahti fortgesetzt. Dabei wollen die deutschen Skispringer den Aufwärtstrend fortsetzen. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Lahti - Nach dem Teamevent am Samstag geht es am Sonntag mit dem Skispringen in Lahti weiter. Um 16:00 Uhr wird von der Großschanze gesprungen, chiemgau24.de ist heute ab 15:45 Uhr im Liveticker mit dabei.

Dann wollen Markus Eisenbichler und Karl Geiger ihren guten Eindruck vom Teamevent bestätigen und auch im Einzel aufs Podest springen. Vor allem Karl Geiger hat dabei beste Voraussetzungen.

Skispringen heute im Liveticker: Geiger findet Gefallen an Lahti

Er zeigte am Samstag zwei sehr gute Sprünge und machte keinen Hehl daraus, was er von der Schanze hält. „Mir taugt Lahti einfach sehr, die Schanze passt optimal“, sagte der Skiflug-Weltmeister nach dem dritten Platz der deutschen Mannschaft.

Zu diesem trugen auch Pius Paschke und Martin Hamann bei, die einen soliden Wettkampf ablieferten. Ergänzt wird das Quartett aus dem Mannschaftsspringen um Constantin Schmid und Severin Freund.

Die Top-Favoriten für das Skispringen in Lahti sind neben Geiger die Protagonisten aus dem Teamevent. Die Norweger Halvor Egner Granerud, der im Gesamtweltcup führt, und der immer stärker werdenden Marius Lindvik sind da zu nennen.

Skispringen: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup 2020/21

Auch die Polen Kamil Stoch und Dawid Kubacki muss man auf der Rechnungen haben. Für die Deutschen geht es neben einem guten Resultat auch darum, Selbstvertrauen für die kommenden Wochen zu tanken.

Dann finden mit Willingen und Klingenthal gleich zwei Weltcups der Saison 2020/21 in Deutschland statt.

