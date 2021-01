Skispringen heute im Liveticker: Finden die deutschen Adler zurück in die Spur?

Skispringen: Karl Geiger auf der Schanze in Zakopane.

Der Weltcup 2020/21 im Skispringen wird mit einem Einzelspringen in Zakopane fortgesetzt. Dabei haben die deutschen Skispringer einiges gutzumachen. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Zakopane - Der zweite Skispringen-Wettbewerb in Zakopane steht an, heute geht es für die Skispringer in den Einzelwettbewerb von der Großschanze. Die Deutschen müssen sich dabei deutlich steigern. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei, um 16:00 Uhr geht es los.

Die Ratlosigkeit war den deutschen Skispringern ins Gesicht geschrieben. Als Sieganwärter waren sie am Samstag ins Teamspringen von Zakopane gegangen, am Ende stand ein enttäuschender sechster Platz.

Skispringen heute im Liveticker: Eisenbichler und Geiger als Hoffnungsträger

Es war das schlechteste Teamergebnis seit vielen Jahren. Severin Freund, Pius Paschek, Markus Eisenbichler und Karl Geiger konnten ihre Leistungsfähigkeit nur punktuell abrufen und mussten sich hinter Österreich, Polen, Norwegen, Slowenien und Japan einreihen.

Im Einzel am Sonntag ist aber jeder Springer für sein Endergebnis selbst verantwortlich. Eisenbichler und Geiger zeigten am Samstag gute Ansätze und könnten am Sonntag vorne ein Wörtchen um den Sieg mitsprechen.

Skispringen: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup 2020/21

Freund und Paschke müssen sich deutlich steigern, wenn sie in den 2. Durchgang der besten 30 wollen. Das gilt auch für Constantin Schmid und Martin Hamann, die das deutsche Sextett komplettieren, in der Qualifikation aber nicht überzeugten. Insgesamt tut sich die zweite deutsche Reihe in der Saison 2020/21 noch schwer.

Der Sieg führt in Zakopane nur über die Hausherren. Kamil Stoch und Dawid Kubacki zeigten starke Sprünge im Teamspringen, auch Piotr Zyla konnte überzeugen. Gesamtweltcup-Führender ist Halvor Egner Granerud, der mit der selektiven Schanze aber auch seine Probleme hat bislang. Hier geht es zur Startliste

Um 16:00 Uhr wird gesprungen, chiemgau24.de ist ab 15:45 Uhr im Liveticker dabei.

