Skispringen heute im Liveticker: Auf der Suche nach einem Erfolgserlebnis

Skispringen: Karl Geiger hatte in Zakopane große Probleme und will sich heute steigern.

Der Weltcup 2020/21 im Skispringen wird am Samstag mit einem Teamspringen in Lahti fortgesetzt. In Finnland ist die deutsche Mannschaft um Wiedergutmachung bemüht. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Lahti - Das erste von zwei Skispringen in Lahti steht an. Die Wettkämpfe in Finnland beginnen am Samstag mit dem nächsten Teamwettbewerb. Um 16:15 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist ab 16:00 Uhr im Liveticker mit dabei.

Das dritte Teamspringen im Weltcup 2020/21 im Skispringen steht an, dabei stehen die deutschen Skispringer unter Zugzwang. Nach dem enttäuschenden sechsten Platz in Zakopane soll heute endlich wieder ein Erfolgserlebnis her.

Skispringen heute im Liveticker: Absage der Qualifikation

Bundestrainer Stefan Horngacher kann dabei aus einem Pool an sechs Athleten schöpfen. Markus Eisenbichler, Karl Geiger, Pius Paschke, Constantin Schmid, Martin Hamann und Severin Freund sind in Finnland mit dabei.

Wer das Teamspringen letztlich in Angriff nehmen wird, klärt sich am Nachmittag. Aufgrund der schlechten Bedingungen musste die Qualifikation am Freitag gestrichen werden.

Die Qualifikation wurde gestrichen, stattdessen findet am Samstag dann der obligatorische Trainingsdurchgang statt. Horngacher wird dann kurzfristig entscheiden, welche vier Adler das Teamspringen in Angriff nehmen.

Topfavorit auf dem Papier ist Polen, dass mannschaftlich die stärkste Leistung im Laufe der Saison 2020/21 gezeigt hat. Beide Teamspringen der bisherigen Saison gingen aber nach Österreich.

Skispringen: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup 2020/21

Und auch die Norweger mit Gesamtweltcup-Spitzenreiter Halvor Egner Granerud und Marius Lindvik, der in Zakopane gewann, muss man auf der Rechnung haben.

Der letzte Skispringen-Weltcup vor den Heimspringen in Willingen und Klingenthal beginnt um 16:15 Uhr.

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

ma, truf