Skispringen jetzt im Liveticker: Deutsches Team kämpft gegen die übermächtigen Gastgeber

Der Weltcup 2020/21 im Skispringen wird am Samstag mit dem Teamspringen von Zakopane fortgesetzt. Dabei gehört das deutsche Team zu den Podestkandidaten, der Sieg führt aber nur über Polen. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Zakopane - Das zweite Teamspringen im Weltcup 2020/21 im Skispringen steht auf dem Programm, dabei wollen die deutschen Herren wieder aufs Podest. Um 16:15 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Liveticker hier aktualisieren

16:49: Eisenbichler kommt oben gut raus, dann drückt es ihn in den Hang. 126,5 Meter, Deutschland wird diesen 1. Durchgang wohl als Sechster beenden.

16:48: Eisenbichler hat Rückenwind, das ist bitter. Er muss lange warten, die Jury lässt ihn nicht runter.

16:46: Sato für Japan und Lanisek für Slowenien zeigen solide Sprünge. Daniel Huber bringt Österreich an die Spitze, jetzt kommt Eisenbichler.

16:44: Der Schneefall hat jetzt nachgelassen, das sind gute Neuigkeiten. Italien wird den 2. Durchgang verpassen, das steht fest.

16:42: Die letzten Springer des 1. Durchgangs sind oben. Für Deutschland muss Markus Eisenbichler jetzt aufholen.

16:40: Marius Lindvik zieht an Deutschland vorbei, die Polen fliegen hier davon. Andrzej Stekala mit 137 Metern, das ist ganz klar die Führung. Deutschland ist nur Sechster nach drei von vier Athleten. Das ist ernüchternd.

16:38: Geiger hat schon oben Probleme und landet bei 121,5 Meter. Es läuft noch nicht für das deutsche Team, das ist nur der vierte Platz. Und Norwegen und Polen kommen noch.

16:36: Österreich liegt auf dem zweiten Platz, Philipp Aschenwald geht aber nur auf 124 Meter. Das ist jetzt die Chance für Geiger.

16:35: Schauen wir zunächst auf Japan und Slowenien. Keiichi Sato geht auf 131,5 Meter, das ist die Führung. Peter Prevc kann da nicht mithalten.

16:33: Der dritte Durchgang läuft. Jetzt kommt Karl Geiger für das deutsche Team, das auf dem fünften Platz liegt.

16:31: Halvor Egner Granerud verpatzt seinen Sprung völlig und geht nur auf 116,5 Meter. Norwegen fällt weit zurück. Kamil Stoch springt für Polen und geht mit 131 Metern an die Spitze.

16:29: Kann Paschke diese Chance nutzen? Nur 119,5 Meter, da war mehr drin. Deutschland liegt weiter hinter Österreich, Japan und Slowenien.

16:28: Die Slowenen bleiben knapp hinter Japan. Jan Hörl bringt Österreich in Führung, das sind aber alles keine Spitzenweiten.

16:26: Japan hat sich eine gute Ausgangslage verschafft, Junshiro Kobayashi aber geht nur auf 124 Meter. Jetzt kann Paschke gleich Boden gutmachen.

16:24: Die Jury drückt aufs Tempo. Es herrscht starker Schneefall, die Spur muss sauber bleiben.

16:22: Auch der Norweger Daniel Andre Tande hat Probleme. Er bleibt hinter Freund. Piotr Zyla springt für Polen auf den 2. Platz. Österreich führt vor Polen und Japan, Deutschland ist Fünfter.

16:20: Jetzt kommt Severin Freund. Oh, das ist kein guter Start für Deutschland. 125,5 Meter, damit ist das deutsche TEam erstmal Vierter.

16:19: Japan und Slowenien setzen sich erwartungsgemäß an die Spitze. Jetzt kommt Michael Hayböck für Österreich. Er geht mit 140 Metern in Führung.

16:17: Die realistischen Siegkandidaten sind Polen, Norwegen und Deutschland. Ums Podest kämpfen zudem Österreich, Slowenien und Japan. Finnland, Italien und die Schweiz wollen zunächst den 2. Durchgang erreichen.

16:15: So, es geht los. Neun Nationen sind am Start, acht schaffen es in den 2. Durchgang.

Vor dem Springen: Top-Favoriten sind die Polen, die in den vergangenen Wochen in beeindruckender Form waren.

Vor dem Springen: Severin Freund, Pius Paschke, Markus Eisenbichler und Karl Geiger starten für Deutschland.

Vor dem Springen: Das zweite Teamspringen der Weltcup-Saison steht an. Das erste Teamspringen gewann Österreich vor Deutschland. Bei der Skiflug-WM, die nicht teil des Weltcups ist, siegte Norwegen vor Deutschland.

Vor dem Springen: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker bei chiemgau24.de zum Skispringen heute in Zakopane.

Skispringen heute im Liveticker: Der Vorbericht zum Springen

Noch vor wenigen Wochen wäre ein deutsches Team ein heißer Kandidat auf einen Sieg bei einem Teamwettbewerb im Skispringen gewesen.

Beim einzigen Weltcup-Teamspringen der bisherigen Saison wurde Deutschland nur knapp von Österreich geschlagen, bei der Skiflug-WM in Planica flog das DSV-Quartett nur knapp an Gold vorbei.

Skispringen heute im Liveticker: Die Leichtigkeit ist abhandengekommen

Beim ersten Mannschaftsspringen des neuen Jahres haben sich die Vorzeichen aber verändert, den deutschen Adlern ist die Konstanz des ersten Saisondrittels abhandengekommen.

Markus Eisenbichler und Karl Geiger gehören zwar weiter zu den besten und konstantesten Springern de Feldes, die Reihe hinter den beiden deutschen Topsringern hat aber große Probleme.

Der hochtalentierte Constantin Schmid steckt in einer sportlichen Krise, Pius Paschke ist derzeit nicht in Bestform, Severin Freund und Martin Hamann sind zu schwankend in ihren Leistungen.

Skispringen: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup 2020/21

Für das Teamspringen im polnischen Zakopane hat Bundestrainer Stefan Horngacher neben Geiger und Eisenbichler den ehemaligen Gesamtweltcupsieger Severin Freund und Pius Paschke nominiert.

Skispringen: An Polen führt kein Weg vorbei

Top-Favoriten auf den Sieg auf der Großschanze von Zakopane sind die Gastgeber. Seit der Vierschanzentournee zeigt sich die polnische Mannschaft in beeidnruckender Verfassung, führt die Nationenwertung an und stellt im Gesamtweltcup drei der fünf besten Skispringer.

Auch die norwegische Mannschaft zeigte sich zuletzt in Titisee-Neustadt stark formverbessert, die Skandinavier gehören sind neben Polen der große Favorit auf den Sieg.

Doch auch die deutsche Mannschaft kann an einem guten Tag ein Wörtchen um das höchste Podestplatz mitsprechen, dazu müssen sich aber alle DSV-Springer steigern.

Am Sonntag geht es in Polen dann mit einem Einzelspringen weiter, chiemgau24.de ist bei beiden Springen im Liveticker mit dabei.

Quelle: chiemgau24.de

*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

truf