Skispringen: Zwei Deutsche springen aufs Podest, Kraft siegt

Constantin Schmid sprang erstmals in seiner Karriere aufs Podest.

Der Weltcup im Skispringen wurde am Samstag mit dem Springen in Rasnov fortgesetzt. Dabei sprangen Karl Geiger und Constantin Schmid aufs Podest.

Rasnov - Der Skispringen-Weltcup in Rasnov wurde für die deutschen Skispringer auch am Samstag zum Erfolg. Einen Tag nach dem Sieg von Karl Geiger vor Stephan Leyhe sprangen wieder zwei DSV-Adler aufs Podest.

Skispringer Karl Geiger hat den zweiten Weltcup-Sieg innerhalb von 24 Stunden nur knapp verfehlt. Der 27 Jahre alte Allgäuer wurde nach Sprüngen auf 99,5 und 96 Meter im rumänischen Rasnov am Samstag Zweiter und musste sich nur dem Österreicher Stefan Kraft (103 und 97,5 Meter) geschlagen geben. Skispringen: Der Gesamtweltcup bei den Herren

Im Dauerduell um den Gesamtweltcup baute Kraft sein Polster damit wieder um 20 Punkte aus, sein Vorsprung auf Geiger beträgt nun 118 Zähler. Den dritten Tagesplatz belegte der deutsche Youngster Constantin Schmid, der es erstmals in einem Weltcup-Einzel aufs Podest schaffte. Skispringen: Der Weltcup-Kalender für die Saison 2019/2020

Skispringen: Freund holt wieder Weltcup-Punkte

Auch die weiteren deutschen Starter schafften es in den zweiten Durchgang. Für Stephan Leyhe (7.), den dreifachen Seefeld-Weltmeister Markus Eisenbichler (14.) und Pius Paschke (21.) gab es ebenfalls Weltcup-Punkte. Severin Freund kam erstmals nach knapp 14 Monaten Pause wieder in den zweiten Durchgang und belegte Rang 29. Am nächsten Wochenende sind die Skispringer im finnischen Lahti gefordert.

