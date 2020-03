Skispringen: Geiger steht in Norwegen unter Zugzwang

Der Weltcup 2019/20 im Skispringen wird mit dem zweiten Einzelspringen in Lillehammer fortgesetzt. Das Springen gibt es heute im Liveticker bei chiemgau24.de.

Lillehammer - Der zweite Wettbewerb innerhalb von zwei Tagen steht im norwegischen Lillehammer auf dem Programm. Dabei stehen drei deutsche Athleten besonders im Fokus. Um 17 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Schafft Karl Geiger auf der Zielgeraden doch noch den Umschwung? Drei Springen vor dem Ende der Weltcup-Saison 2019/20 liegt Geiger in der Gesamtwertung 138 Punkte hinter dem Führenden Österreicher Stefan Kraft, der im ersten Springen von Lillehammer 20 Punkte mehr als Geiger machte. Skispringen: Der Gesamtweltcup bei den Herren

Neben Geiger richten sich die Augen aus deutscher Sicht auch auf Markus Eisenbichler und Stephan Leyhe. Mit dem Sprung auf den zweiten Platz erreichte Eisenbichler am Montag sein bestes Saisonresultat und feierte seinen ersten Einzelpodestplatz im Weltcup 2019/20.

Skispringen: Deutschland baut Vorsprung in Nationenwertung aus

Leyhe stellte erneut seine konstant gute Form unter Beweis und erreichte den dritten Platz. In der Nationenwertung hat das deutsche Team damit den Vorsprung auf Österreich ausgebaut. Kurz Vor Saisonende liegt die Mannschaft von Bundestrainer Stefan Horngacher 154 Punkte vor den ÖSV-Adlern. Der Zwischenstand in der Nationenwertung

Neben Geiger, Eisenbichler und Leyhe sind für das deutsche Team auch Constantin Schmid, Pius Paschke, Severin Freund und Martin Hamann in Norwegen mit dabei. Die Startliste zum Springen in Lillehammer

Bei der Raw Air Tour in Norwegen fließen alle Sprünge, auch die aus der Qualifikation, mit in die Gesamtwertung ein. Aktuell führt der Norweger Marius Lindvik die Wertung an. Der Zwischenstand in der Raw Air Wertung

Um 17:00 Uhr geht das Springen am Dienstag los, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

