Skispringen im Liveticker: Siegen die deutschen Adler in Wisla?

Skispringen: Markus Eisenbichler und seine Teamkollegen starten in Wisla in die neue Saison

Die neue Saison im Skispringen beginnt mit dem Weltcup in Wisla. Die deutschen Skispringer wollen zum Auftakt in den Weltcup 2019/20 im Skispringen glänzen.

Wisla - Mit einem Teamspringen (Samstag, ab 16 Uhr im Liveticker bei chiemgau24.de) und einem Springen von der Großschanze (Sonntag, ab 16 Uhr im Liveticker bei chiemgau24.de) wird der Weltcup 2019/20 im Skispringen eröffnet. Dabei sind viele Augen auf die deutschen Skispringer gerichtet.

Vor dem Springen: Neben den deutschen Skispringern sind die Norweger und die Polen die Top-Favoriten auf den Sieg.

Vor dem Springen: Bundestrainer Stefan Horngacher schickt folgendes Quartett ins Rennen. Richard Freitag beginnt, dann kommen Markus Eisenbichler und Stephan Leyhe, Karl Geiger ist der Schlussspringer.

Vor dem Springen: Das deutsche Team geht als Mitfavorit in das erste Event im Skispringen in der neuen Saison. Die DSV-Adler gehen mit großen Erwartungen, aber auch mit großen Veränderungen in die neue Weltcup-Saison. Mit Stefan Horngacher hat das deutsche Team einen neuen Bundestrainer, der Österreicher beerbt seinen Landsmann Werner Schuster, unter dem die deutschen Skispringer große Erfolge verzeichneten.

Vor dem Springen: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für das Skispringen in Wisla. Am Samstag steht in Wisla ein Teamwettbewerb zum Start in den Weltcup 2019/20 im Skispringen an.

Skispringen: Der Vorbericht zum Weltcup in Wisla

Die Hoffnungen in der deutschen Mannschaft für den Weltcup-Start im Skispringen ruhen auf Markus Eisenbichler und Karl Geiger. Die beiden Bayern waren in der Vorsaison die erfolgreichsten deutschen Skispringer, entsprechend hoch sind die Erwartungen für die Saison 2019/20.

Auch der ehemalige Vierschanzentournee-Sieger und Weltklasse-Springer Sven Hannawald sieht Geiger und Eisenbichler an der Spitze eines in der breite gut aufgestellten Teams. "Meine Top-Favoriten für die neue Saison sind Ryoyu Kobayashi und Kamil Stoch, direkt dahinter sehe ich schon Markus Eisenbichler und Karl Geiger", sagte Hannawald im Interview mit chiemgau24.de und ergänzte. "Ich bin mir sicher, dass wir deutsche Weltcupsiege sehen werden."

Skispringen: Wellinger fällt die komplette Saison aus

Geiger konnte bei der Qualifikation in Wisla bereits ein erstes Ausrufezeichen setzen. Der Oberstdorfer gewann in der Qualifikation. Neben Geiger und Eisenbichler gehen zum Saisonstart Richard Freitag, Stephan Leyhe, Constantin Schmid, Pius Paschke und Moritz Baer an den Start. Alle Deutschen konnten sich für den Einzelwettkampf am Sonntag qualifizieren.

Olympiasieger Andreas Wellinger fällt nach einem Kreuzbandriss für die Saison 2019/20 aus.

Neben den deutschen Adlern sind beim ersten Skispringen der neuen Saison die Lokalmatadoren aus Polen um Kamil Stoch und Dawid Kubacki in der Favoritenrolle, Top-Anwärter auf den ersten Sieg der neuen Saison ist der Japaner Ryoyu Kobayashi.

Doch die Schanze in Wisla hat es in sich, wie auch Karl Geiger im Gespräch mit chiemgau24.de betonte. "Die Schanze in Wisla hat ihren ganz eigenen Charakter und ist sehr selektiv. Ich habe dort schon gute Sprünge gezeigt. Wenn aber schon Kleinigkeiten nicht passen, kann es schnell in eine andere Richtung abdriften. Wenn man gut in Form ist, bietet die Schanze viele Möglichkeiten", sagte der Oberstdorfer im Interview.

Eben diese Möglichkeiten wollen die Deutschen gleich zum Start in den Winter ausschöpfen, um ihrem Trainer einen guten Auftakt im neuen Amt zu bescheren.

