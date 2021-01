Skispringen im Liveticker: Findet Eisenbichler beim Heim-Weltcup zurück in die Spur?

Skispringen: Markus Eisenbichler ist Zweiter im Gesamtweltcup und will in Titisee-Neustadt wieder angreifen.

Der Weltcup 2020/21 im Skispringen wird am Samstag mit dem ersten von zwei Einzelspringen in Titisee-Neustadt fortgesetzt. Dabei will Markus Eisenbichler wieder Selbstvertrauen tanken und Karl Geiger seine Form bestätigen. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Titisee-Neustadt - Keine Pause nach der Vierschanzentournee gibt es für die Skispringer. Nur drei Tage nach dem Finale in Bischofshofen wird der Weltcup 2020/21 im Skispringen fortgesetzt. In Titisee-Neustadt wird am Samstag das erste von zwei Einzelspringen ausgetragen. Um 16:00 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Nach der Vierschanzentournee ist vor dem Weltcup: Die Skispringer hatten kaum Zeit zum Durchatmen und treten schon an diesem Wochenende wieder zum Weltcup an. Dabei stehen zwei Deutsche im Fokus.

Skispringen im Liveticker: Eisenbichler kämpft um das Gelbe Trikot

Markus Eisenbichler will seinen Frust vom letzten Springen der Vierschanzentournee verarbeiten. In Bischofshofen verpasste er den 2. Durchgang und fiel in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee noch weit zurück.

Im Anschluss sprach der Siegsdorfer von fehlendem Selbstvertrauen. Dies wird für seine Ambitionen aber dringend benötigt. Der 29-Jährige ist Zweiter im Gesamtweltcup und hat sich mit stabilen Leistungen im Weltcup 2020/21 im Skispringen eine hervorragende Ausgangsposition für den Kampf um das Gelbe Trikot verschafft.

In der Qualifikation am Freitag kam Eisenbichler noch nicht in Schwung, er wurde nur 14. Sein ärgster Rivale hingegen holte den Qualifikations-Sieg. Halvor Egner Granerud gewann vor Dawid Kubacki aus Polen und seinem norwegischen Landsmann Marius Lindvik.

Bester Deutscher in der Qualifikation war Pius Paschke als Achter, Karl Geiger belegte den elften Platz. Geiger will im Schwarzwald an seine Leistungen bei der Vierschanzentournee anknüpfen, wo er in Bischofshofen aufs Podest sprang und insgesamt den zweiten Platz belegte.

Die Schanze in Titisee-Neustadt liegt dem 27-jährigen Oberstdorfer, zudem hat er sich im Wettkampf oft steigern können. Vierschanzentournee-Sieger Kamil Stoch ließ es mit dem siebten Platz in der Quali ruhig angehen, zählt am Samstag aber zu den Top-Favoriten auf den Sieg.

Da nur 50 Athleten antraten und im Wettkampf 50 Skispringer startberechtigt sind, qualifizierten sich alle deutschen Springer für das erste von zwei Einzelwettkämpfen.

Martin Hamann wurde solider 21., Constantin Schmid (32.) und Severin Freund (40.) müssen sich aber steigern, wenn sie in die Punkte fliegen wollen.

Der Wettkampf am Samstag beginnt um 16:00 Uhr, am Sonntag geht es um 16:30 Uhr weiter. chiemgau24.de ist bei beiden Springen im Liveticker dabei.

truf