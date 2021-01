Skispringen im Liveticker: Suche nach dem Windglück in Titisee-Neustadt

Der Weltcup 2020/21 im Skispringen wird am Sonntag mit dem zweiten Einzelspringen in Titisee-Neustadt fortgesetzt. Dabei hoffen die deutschen Skispringer auf bessere Bedingungen und einen erfolgreicheren Wettkampf. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Titisee-Neustadt - Der Weltcup 2020/21 im Skispringen macht ein zweites Mal Station in Titisee-Neustadt. Wieder steht ein Einzelspringen von der Großschanze an, das deutsche Team will sich im Vergleich zum Samstag steigern. Um 16:30 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Der vierte Platz von Markus Eisenbichler war der einzige Lichtblick aus deutscher Sicht beim ersten von zwei Einzelspringen in Titisee-Neustadt. Der Siegsdorfer zeigte sich vom enttäuschenden Ende der Vierschanzentournee gut erholt und fand seine Stabilität wieder, die ihn im Weltcup 2020/21 bislang auszeichnete.

Skispringen im Liveticker: Geiger hofft auf deutliche Steigerung

Damit büßte er nur wenige Punkte auf Halvor Egner Granerud ein, der am Samstag Zweiter wurde und die Gesamtwertung weiter anführt.

Für die anderen Deutschen lief es beim Heim-Weltcup im Schwarzwald nicht wie gewünscht. Die Bedingungen waren nicht auf der Seite der deutschen Adler, vor allen Dingen Karl Geiger hatte beim Springen am Samstag großes Windpech.

Der Zweite der Vierschanzentournee landete auf einem enttäuschenden 25. Platz, auch Severin Freund und Constantin Schmid waren mit ihren Leistungen nicht zufrieden. Martin Hamann und Pius Paschke machten es besser, die Top Ten waren aber auch für sie weit entfernt.

Nicht zu schlagen war einmal mehr der Mann der Stunde im Skispringen. Kamil Stoch gewann seinen dritten Wettkampf in Serie. Wie schon bei der Vierschanzentournee zeigte sich die polnische Mannschaft in sehr guter Verfassung. In der Nationenwertung liegt das Team um Stoch inzwischen klar an der Spitze. Deutschland ist in dieser prestigeträchtigen Wertung auf den dritten Platz hinter Norwegen abgerutscht.

Skispringen: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup 2020/21

Die Polen sind der Maßstab für Eisenbichler und Co., wenn es am Sonntag ein zweites Mal von der Heimschanze geht. Um 16:30 Uhr beginnt der Wettkampf, chiemgau24.de ist ab 16:00 Uhr im Liveticker mit dabei.

