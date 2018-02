Tausende feiern Weltcup-Start in Willingen mit Scooter

Willingen. Nicht nur Weltklasse-Sportler waren beim Auftakt des Skispringens in Willingen am Freitagabend an der Schanze. Die Band Scooter heizte den tausenden Zuschauern ein.

Erst Weltklasse aus Bad Wildungen, dann Weltklasse in Willingen: So viele Topathleten wie Freitagabend waren am Mühlenkopf selten zu sehen. Schon vor der Qualifikation zum Skispringen in Willingen outete sich Carolin Schäfer, die Vizeweltmeisterin im Siebenkampf, als „totaler Wintersportfan“. Und Ironman-Sieger Patrick Lange, vorher noch nie beim Skispringen, gestand: „Ich bin sehr beeindruckt von dem Hang da oben.“

+ Tausende Fans waren schon Freitagabend an der Schanze in Willingen. © Schachtschneider

Der 31-jährige Triathlet genoss mit großen Augen die Darbietungen beim Weltcup-Auftakt. Der später bei der Eröffnungsfeier für die Sportler ausgerollte rote Teppich war durch den mittlerweile starken Schneefall längst weiß geworden. Die beiden Topathleten ließen es sich nicht nehmen, auf die ganz zuletzt vorgestellten deutschen Springer zu warten und sie abzuklatschen. „Wir freuen uns auf große Sprünge“, rief ihnen Schäfer zu.

"Dann macht das Laune"

Die zusätzliche Aufmunterung am wenigsten nötig hat aktuell Richard Freitag, der Weltcupführende und Quali-Zweite von gestern. „Wenn in der Qualifikation schon so viele Leute da sind, dann macht das einfach Laune.“ Richtig gut aufgelegt vor den 9600 Zuschauern war auch Stephan Leyhe, der erst bei 143 Metern gelandet war. „Der Flug hat Spaß gemacht und hinter der Sturzlinie hatte ich auch viel Spaß.“ Die Autogramme des Lokalmatadoren vom SC Willingen waren schon heiß begehrt.

Aber auch die rund 50 Weitenjäger der anderen 13 Nationen wurden gefeiert. Was antwortete Kamil Stoch auf die Frage, ob sein Sprung gut war? „Sehr gut!“ Der Mann aus Zakopane unterstrich, dass ihn die Gesamtwertung im Weltcup nicht interessierte. „Ich schaue von Wettkampf zu Wettkampf.“ Heißt vielleicht, als einziger bislang in Willingen vier Mal gewonnen zu haben – oder vielleicht sogar fünf Mal?

Hofer: Das ist Kult

Neben Stoch sind fast alle Weltklasseleute ins Upland gekommen. Walter Hofer dankte ihnen dafür, „weil wir ja ganz dicht vor Olympia stehen“. Der Renndirektor des Internationalen Ski-Verbands Fis wusste auch gleich einen Grund: „Willingen ist nicht nur eine Skisprung-Veranstaltung, sondern auch Kult.“

An den stimmungsvollen Einmarsch der Nationen schloss sich nahtlos der starke Auftritt der Techno-Tanzband Scooter an. Frontmann HP Baxxter und seine zwei leichtbekleideten Tänzerinnen brachten die Bühne in nur 30 Minuten zum Wackeln und die Fans zum Abheben. Die Zuschauer entließen die Gruppe erst nach einer längeren Zugabe. Das anschließende große Feuerwerk rundete somit einen rundum gelungenen Weltcup-Auftakt ab.