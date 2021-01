Skispringen in Willingen heute im Liveticker: Gute Vorzeichen und ein Sorgenkind beim Heim-Weltcup

Der Weltcup 2020/21 im Skispringen wird am Samstag mit dem ersten von zwei Einzelspringen in Willingen fortgesetzt. Um 16:00 Uhr geht es los, chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Willingen - Es ist eines der Highlights im Skispringen, in Willingen herrscht in jedem Jahr Volksfeststimmung. 2021 müssen die Athleten auf die Stimmung verzichten. Ohne Zuschauer geht es am Samstag in den ersten Einzelwettkampf. Um 16:00 Uhr beginnt das Springen, chiemgau24.de ist heute ab 15:45 Uhr im Liveticker mit dabei.

Beim Skispringen in Willingen geht es dann nicht nur um die Tageswertungen, auch die Sondertrophäe „Willingen Six“ wird ausgerufen.

Die vier Wettkampfsprünge und die beiden Qualifikationssprünge werden dabei addiert. Der Sieger der Sonderwertung erhält ein Preisgeld von 15.000 Euro.

Skispringen in Willingen heute im Liveticker: Eisenbichler mit starker Qualifikation

Entsprechend große Bedeutung hatte die Qualifikation am Freitag, die ein echtes Spektakel bot. Der Pole Andrzej Stekala siegte und übernahm damit auch die Führung in der Willingen-Six-Wertung. Der 25-Jährige sprang am Freitag 152 Meter weit und siegte damit vor dem Norweger Halvor Egner Granerud und Markus Eisenbichler auf Rang drei.

Der Bayer, der in der Saison 2020/21 der konstanteste deutsche Skispringer ist, sprang bei verkürztem Anlauf auf ebenfalls starke 142 Meter. Auch die anderen deutschen Athleten qualifizierten sich für den Wettkampf am Samstag. Skiflug-Weltmeister Karl Geiger belegte allerdings überraschend nur den 42. Platz und hinterließ wie schon in den Trainingssprüngen keinen guten Eindruck.

Eisenbichler, Geiger, Constantin Schmid, Martin Hamann, Severin Freund und Pius Paschke sind am Samstag mit dabei, 50 Athleten gehen dann an den Start.

Für ein großes Achtungszeichen sorgte auch Klemens Muranka. Der Pole landete erst nach 153 Metern und stellte damit einen Rekord auf der Mühlenkopfschanze auf. Muranka sprang einen Meter weiter als die finnische Skisprung-Legende Janne Ahonen und Jurij Tepes aus Slowenien bei ihrer bisherigen Bestmarke.

